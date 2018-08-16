В Лоеве у женщины отобрали 3-х месячного ребенка 16.08.2018, 13:12

Жительница Лоева Алеся Фоминых вместе с бабушкой на приеме ПЦ "Весна"

Гомельские правозащитники встали на ее защиту.

На приеме в общественной приемной Гомельского отделения ПЦ «Весна» жительница Лоева Алеся Фоминых рассказала, как в начале августа попала в больницу с аппендицитом. За новорожденным сыном Максимом во время болезни ухаживала бабушка. После выписки с больницы женщина ребенка дома не застала.

Юрист общественной приемной Леонид Судаленко знакомится с решением Лоевского райисполкома «Об отобрании несовершеннолетнего, 10.05.2018г.р.». Мать – Фоминых Алеся работает уборщицей служебных помещений в Лоевском Райпо, отец Андрей Ковзик злоупотребляет алкоголем, состоит на учете. Родители в браке не состоят. В семье отсутствует какой либо доход.

Со слов женщины, до ухода в декретный отпуск по уходу за ребенком она работала уборщицей, ее зарплата составляла менее 200 рублей. По этой причине не смогла провести воду в частный дом, где она проживала вместе с бабушкой, а также заменить пришедшую в негодность газовую плиту.

«Моя зарплата и пенсия бабушки являлись нашим единственным доходом, а чиновники требуют от нас не только провести в дом воду, но и заменить пришедшее в негодность газовое оборудование», - заявляет 34-летняя жительница Лоева.

Она также добавила, что после отобрания ребенка ей присвоен статус «обязанное лицо», ей перестали выплачивать декретные. Чиновники из службы опеки требуют немедленно трудоустроиться.

Руководитель гомельского представительства ПЦ «Весна» Андрей Стрижак заявил, что организация окажет всю возможную помощь семье, в настоящее время готовиться соответствующая жалоба в местный райисполком о возврате ребенка в семью.

«Нельзя не признать, что семья является проблемной. Вместе с тем, мать ребенка не злоупотребляла алкоголем, до ухода в декрет имела, пускай даже и низкооплачиваемую работу. Можно согласиться с чиновниками о необходимости замены газовой плиты, однако требование о наличии в доме воды является чрезмерным, сельские жители всегда пользовались и пользуются водой из колодцев», - добавил юрист Судаленко.

Правозащитники заявляют, что отобрание ребенка из семьи должно являться самой крайней мерой, а принятое чиновниками решение обязательно должно пройти судебную проверку.