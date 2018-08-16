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Как «промывали» мозги в советских учебниках

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  • Максим Мирович
  • 16.08.2018, 13:27
  • 5,406
Фото: Максим Мирович

Все это было бы смешно, если не было бы так грустно.

Так, друзья, сегодня будет большой и интересный рассказ о том, как промывали мозги детям в советских учебниках. На днях я перечитал книжку "Русский язык в картинах" и еще раз убедился, насколько политизированными были в СССР даже такие, казалось бы, невинные издания.

Учебник "Русский язык в картинках" издавался и переиздавался несколько раз, мой вариант был напечатан в 1986 году. Что интересно — книга была отпечатана в ГДР и, видимо, предназначалась для "начальной обработки" детей в Восточной Германии. Еще такие книжки использовали в школах во всяких отдаленных уголках СССР с преимущественно нерусским населением, а также вместе с другими пропагандистско-агитационными материалами массово отправляли в близлежащие страны, вроде Афганистана.

Для начала давайте посмотрим, как авторы анонсируют свою книжку — "эта книга является второй частью пособия "Русский язык в картинках". Она предназначена для следующего этапа обучения русскому языку нерусских учащихся. Ее рекомендуется использовать как дополнительный иллюстративный материал, помогающий учащимся усвоить лексику и грамматический строй русского языка".

Как говорится, "свежо предание, но верится с трудом". На самом деле книжка является образцовым примером советской пропагандистской литературы, так как она не столько учит языку, сколько приучает детей к реалиям жизни в СССР — практически каждая страница книги насквозь политизирована, и далее вы это сами увидите.

Переворачиваем страницу и видим рассказ о лете — все советские дети, разумеется, должны проводить лето в пионерлагере, ходить в форме, трубить в горн, бить в барабан, зиговать друг другу и слушать рассказы о войне. "Утром пионер поднимает флаг — вечером пионер опускает флаг", жизнь проходит не зря.

Листаем дальше, и видим другой рассказ о летних делах детей. О, а тут рассказ о том самом рабском бесплатном труде на полях Родины, который в книжке тактично назван "Помощь совхозу". Сельское хозяйство в СССР лучшее в мире, но вялым совецким совхозам периодически нужно рекрутировать детей "на помощь". "Слова: полоть, сорняки, сушить, ворошить, сено, грабли, вилы". Детей уже заранее приучали к тому, что их ждет в СССР.

Далее есть рассказ про летние походы — которые, разумеется, тоже насквозь политизированы. В СССР нельзя просто вот так взять и пойти в поход — его нужно было обязательно приурочить к XXI въезду КПСС или пойти в чем-то там клясться у памятников.

А еще советским детям постоянно ездили по ушам рассказами про "Артек" — в таких рассказах обязательно рисовали держащихся за руки детей разных национальностей. Что в СССР с его бытовым антисемитизмом, негласно поддерживаемым властью ("неподходящая национальность" и так далее) выглядело особым цинизмом. Ради интереса поспрашивайте у еврейских друзей, как им жилось в СССР — узнаете для себя много интересного про "страну всеобщего интернационала".

Ну вот, лето кончилось, пионер в последний раз спустил штаны флаг, в поход к памятникам сходили, тут и осень наступила. Тут самое время снова съездить на колхозное рабство — таскать пятидесятикилограммовые мешки картошки и огромные корзины капусты, вдыхая пыль — самое лучшее занятие для советских детей. "Задайте друг другу вопросы по картинкам" — предлагает учебник. Я бы спросил — а почему, собственно, дети должны ездить куда-то бесплатно пахать?

Незаметно за уборкой урожая и праздники подошли — во времена крепостничества крестьяне напивались вусмерть в честь окончания страды на полях, а в СССР аналогом этого народно-крестьянского праздника стала отмечание дня Октябрьского переворота. Разумеется, реального положения вещей детям никто не показывал — рассказывали и показывали советские мифы.

А далее совершенно необходимо показать, как тяжело жилось крестьянам до 1917 года — дети тянут какую-то бочку, злой помещик злобно зыркает на литейщиков. Чем запрягание в бочку концептуально отличается от бесплатного таскания мешков картошки, о которых рассказывалось тремя страницами ранее — авторы тактично умалчивают.

Так, поработали — теперь время и пообедать. По замыслу авторов учебника, советские граждане должны кушать по часам, как собачка Павлова — чтобы желудочный сок начинал вырабатываться от одного вида часовых стрелок. Убожество советской еды даже не скрывается — яйцо с хлебом и маслом утром, какой-то жирный суп и хлебно-чесночные котлеты на обед, каша и пирожок на ужин. Ни фруктов, ни нормальных овощей, ни йогуртов, ни приличных сладостей в СССР попросту не было.

Советскую еду нужно было покупать в советских магазинах, которым авторы посвящают несколько разворотов в книге. На одной из страниц хорошо показано все убожество советской торговой системы — девочка сперва выбирает товар, потом идет в кассу пробивать чек, затем несет чек продавцу и уже только потом получает товар. Это все подается как норма — привыкайте, детки, с детства стоять в трех очередях за одним батоном.

Впрочем, магазин самообслуживания в книге тоже есть, который подается как какое-то отдельное чудо — "а это магазин самообслуживания!" Умереть не встать. На полках нарисовано всевозможное продуктовое изобилие, чего в советских магазинах не было даже в доперестроечные времена, но даже это фейковое "изобилие" выдает убожество советского ассортимента.

Если присмотреться, то на полках всего несколько видов товара — консервированные огурцы и помидоры, лук, капуста, картошка и морковка, пару видов колбасы, два вида сыра, молоко, яйца, бублики, баранки, батон и конфеты. Никаких вам свежих тепличных овощей и фруктов, никаких молочных продуктов, никакого нормального мяса нет, не говоря уже о рыбе и морепродуктах.

Далее детям показывают страшные типовые совковые панельки серого цвета, о которых предлагается составить рассказ — используя слова "просторная, светлая, красивые здания". Фактически — уже изначально формируют отношение ребенка к увиденному, дают предустановку. Интересно, что было бы с тем учеником, кто сказал бы — "никакие это не красивые дома, а бесформенное совковое убожество"?

А еще в книге есть рассказ о "городских чудесах" вроде эскалатора в метро, этим, видимо, пытались завлечь детишек из всяких отдаленных кишлаков Средней Азии — смотрите, лестница сама поехала, вот это чудеса марксизма-ленинизма!

Есть в книге и рассказы про хлеб, я перечитал множество советских детских книг и журналов, и практически везде встречал эти рассказы. Это неудивительно — в вечно голодающем СССР, который периодически подкармливали американцы, хлеб был часто единственной возможностью не помереть с голоду и имел статус культа, как в древних земледельческих вождествах. В статьях о хлебе постоянно рисовали массу — тысячи колосьев, сотни буханок, десятки мешков с мукой, дабы у населения постоянно поддерживалось ощущение изобилия, которое обеспечивает советская власть.

Из остальных советских чудес детям еще всегда впаривали Космос. Собственно, никто не ставил вопрос так — а что с того космоса простым людям, зачем он им нужен? Для чего вообще тратить на это колоссальные деньги в стране, где половина населения не имеет горячей воды и унитазов?

Про старика Крупского в книге тоже есть, раздел называется "Ленин — друг детей". "Владимир Ильич Ленин очень любил детей и заботился о них. Несмотря на важные государственные дела, он всегда находил время побыть с детьми, поговорить с ними". Лет за тридцать до издания этого учебника такие же сказки рассказывали про дедушку Сталина.

Отдельным большим блоком "СЛАВА АРМИИ РОДНОЙ" идут всяческие истории про советскую армию — "наша армия отстояла завоевания Октября" — такой словестной казуистикой названа в книге Гражданская война, когда граждане одной страны убивали друг друга.

Не обошлось и без фотографий огромных передвижных фаллических символов ракет, от которых, говорят, приходил в большое возбуждение Леонид Ильич Брежнев. В Перестройку выяснилось, что все эти ракеты на московских парадах — не более, чем картонно-фанерные макеты, а саму технику с макетами по площади гоняли по нескольку раз, чтобы "произвести впечатление на США". Думаю, в Америке достижения советской макетно-картонной промышленности оценивали гомерическим хохотом, от которого с потолка сыпалась побелка.

Венчают книгу рассказы о советских солдатах. На дворе стоял 1986 год, советских ребят отправляли в Афганистан, где те убивали людей, но детям рассказывали сказки о том, как улыбчивые советские солдаты пилят дрова и помогают шоферам.

А еще помогают носить чемоданы матерям-одиночкам.

Все это было бы смешно, коли не было бы так грустно. Многие из выросших на таких учебников людей пополняют ряды поклонников СССР и крайне тяжело расстаются с мифами из советского детства.

Максим Мирович livejournal.com


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