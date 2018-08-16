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Крупный бизнес России готовится к отключению от долларов

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  • 16.08.2018, 13:40
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Олигархи ждут усиления санкций США.

Крупный российский бизнес начал подготовку к новым санкциям США, которые помимо запрета на инвестиции в госдолг включают блокировку возможности долларовых расчетов для одного или нескольких крупнейших госбанков.

Как сообщает ТАСС, первыми сделки в обход долларовой системы опробовали "Алроса" и "Норникель", пишет finanz.ru.

Крупнейший добытчик алмазов мире, заработавший 3 млрд долларов за 7 месяцев 2018 года, "Алроса" опробовала механизм рублевых расчетов с клиентами из Китая и Индии.

Банковским сопровождением операций в КНР занимался ВТБ, глава которого Андрей Костин в июне призывал к "дедолларизации всей мировой экономики", а в июле представил президенту Владимиру Путину план отказа от долларов внутри России.

Китайская компания произвела оплату за товар, реализованный на июньском аукционе в Гонгонге, через филиал ВТБ в Шанхае, а покупатель из Индии оплатил в российской валюте одну из плановых поставок алмазов по договору, переведя рубли со своего счета в другом российском банке, сообщила пресс-служба "Алросы".

Поручение проработать расчеты без долларов менеджменту компании поручил набсовет, уточнил директор единой сбытовой организации "Алроса" Евгений Агуреев.

Следом возможность на взаиморасчеты в рублях с зарубежными покупателями начал изучать ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, принадлежащий миллиардерам Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске.

"Мы прорабатываем этот вопрос с некоторыми нашими клиентами, так как некоторые покупатели выражали готовность осуществлять расчеты в рублях", - сообщила пресс-служба "Норникеля", не уточнив, какие именно клиенты могут поучаствовать в эксперименте.

Организация оплаты через зарубежные филиалы российских банков позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчетов, заверяет Агуреев из "Алросы".

Отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в других банках, объясняет он.

Напомним, именно корсчета в США, позволяющие проводить транзакции в долларах, могут попасть под удар санкционного законопроекта, внесенного в сенат в августе. Он предлагает запретить американским юрлицам, в том числе банкам, любые операции с российскими "коллегами" из потенциального "черного списка", куда включены Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.


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