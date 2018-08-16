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Жара покинула Беларусь: ожидается комфортная погода

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  • 16.08.2018, 13:44
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Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные.

«Сегодня тридцатиградусная жара покинула и юго-восток Гомельской области. Северо-западный ветер поставляет к нам с Балтийского моря вполне комфортную летнюю погоду. В предстоящие выходные погоду обусловит теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая к нам с Украины», - рассказали БелТА в Белгидромете.

В субботу, 18 августа, в отдельных районах страны, а днем на большей части территории Гомельской, Минской и Витебской областей прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла, днем - плюс 22-29 градусов.

В воскресенье, 19 августа, дожди будут идти реже. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туманы. Ветер будет неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-18 градусов, днем - 22-29 градусов тепла.

«Такие температуры будут на 2-5 градусов превышать климатическую норму, - отметили синоптики. - По предварительному прогнозу, в начале следующей недели резких изменений в характере погоды не ожидается, и август продолжит нас радовать теплой летней погодой».


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