Украинские военные вернули контроль над 15 кв км в зоне проведения ООС 4 16.08.2018, 13:50

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Жители освобожденных территорий вернулись в украинское правовое поле.

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные взяли под контроль 15 км² оккупированных боевиками территорий. Об этом заявил командующий ООС Сергей Наев на пресс-конференции в Северодонецке Луганской области, пишет "Интерфакс-Украина".

"В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах. Оборудование линии обеспечения на волновахском, горловском, северодонецком и светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 км² украинской территории. Это с учетом населенных пунктов", – отметил Наев.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины вернули под украинский флаг населенные пункты Пивденное в Донецкой области и Золотое-4 в Луганской. Он напомнил, что Минские договоренности при этом нарушены не были.

"Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав", – добавил Наев.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.