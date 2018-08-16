Белорусы купили почти 20 тысяч билетов Belavia за восемь часов распродажи 3 16.08.2018, 13:59

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Фото: tut.by

В полночь 16 августа у белорусской авиакомпании началась распродажа билетов за 50 евро.

Сегодня белорусы легли спать поздно, потому что в полночь 16 августа у белорусской авиакомпании Belavia началась распродажа билетов за 50 евро + таксы и сборы. Акция распространяется на прямые рейсы и исключительно на регулярные маршруты Belavia с 1 октября до 20 декабря 2018 года. В итоге к двум часам ночи белорусы выкупили уже 15864 билета, а к 8 утра – 19520, сообщили в твиттере компании. Утром в соцсетях написали, что на многие направления акционных билетов уже нет, передает kyky.org.

Акционные тарифы применяются при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, и только по маршруту туда-обратно. Изменить время и дату вылета нельзя, и билеты эти невозвратные. Так, в Берлин слетать «туда-обратно» можно за 114 евро, в Париж – за 148, а в Лондон за 125. Самые дешевые билеты – в Сочи, Москву, Казань и Воронеж – по 80 евро. Тем не менее, по данным Belavia, самыми популярными стали Прага (€112), Амстердам (€118), Тель-Авив (€117), Стамбул (€107) и Тбилиси (€109).