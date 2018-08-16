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Евро подорожал на минских торгах

  • 16.08.2018, 14:17
  • 1,543

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 16 августа в Минске евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0015 и стоит Br2,0533 (15 августа - Br2,0548 за $1).

Евро подорожал на Br0,0064 до Br2,3347 (15 августа - Br2,3283 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0156 до Br3,0709 за 100 российских рублей (15 августа - Br3,0865 за 100 российских рублей).


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