Евро подорожал на минских торгах 16.08.2018, 14:17

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 16 августа в Минске евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0015 и стоит Br2,0533 (15 августа - Br2,0548 за $1).

Евро подорожал на Br0,0064 до Br2,3347 (15 августа - Br2,3283 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0156 до Br3,0709 за 100 российских рублей (15 августа - Br3,0865 за 100 российских рублей).