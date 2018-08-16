Евро подорожал на минских торгах
- 16.08.2018, 14:17
- 1,543
Российский рубль подешевел.
На валютных торгах 16 августа в Минске евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дешевле на Br0,0015 и стоит Br2,0533 (15 августа - Br2,0548 за $1).
Евро подорожал на Br0,0064 до Br2,3347 (15 августа - Br2,3283 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0156 до Br3,0709 за 100 российских рублей (15 августа - Br3,0865 за 100 российских рублей).