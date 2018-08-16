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«Кремль в проигрышной позиции»

  • 16.08.2018, 14:12
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Фото: AFP

Ответит ли Россия за политические преследования в Крыму?

Украина подала новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека о политических преследованиях в Крыму. Ранее подачу иска анонсировал министр юстиции Украины Павел Петренко. Он отметил, что Минюст отсрочил этот иск, рассчитывая на возвращение украинских политзаключенных дипломатическим путем, но, по его мнению, с каждым днем эти шансы уменьшаются, пишет «Крым.Реалии».

По словам Павла Петренко, суть украинского иска сведется к тому, что «в России преследуют украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия».

Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина объясняет, что государственный иск не исключает частные жалобы.

– К политическим узникам мы относим тех, кого российская уголовная машина преследует не по уголовным статьям, а из-за политической деятельности или высказываний. Мы включили в нашу подачу 71 человека, но это не окончательная цифра. Информация о них была собрана в ходе нашего сотрудничества с правозащитниками – в первую очередь, с Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, а также с прокуратурой Автономной Республики Крым и с Министерством иностранных дел. Это те, по кому мы собрали достаточно материалов, чтобы доказать, что эти люди относятся к категории политических узников Кремля. Мы продолжаем сбор информации, к нам обращаются все новые заявители, так что мы готовим дополнения. Мы не выступаем адвокатами пострадавших – каждый из них может подать свою жалобу в Европейский суд по правам человека.

Иван Лищина подчеркивает, что своим иском украинское государство намерено доказать наличие системного подхода российских властей в нарушениях прав человека по признакам политических действий, направленных на поддержку Украины и непризнания аннексии Крыма.

– Каждая история имеет свои особенности: кто-то может терпеть пытки годами, кто-то ломается раньше. К кому-то пытки применяются активно, как к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, в течение нескольких месяцев, а кому-то только при задержании сломают руку. Кроме того, перемещение заключенного за пределы оккупированной территории нарушает Женевскую конвенцию. Я не готов сказать, сколько из нашего списка крымчан, но больше 50% – это крымские дела. Россия получила контроль над небольшой территорией, где инакомыслие и любовь к Украине более часто проявляется, чем где-либо в этой стране.

Юрист, экс-сотрудница Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надежда Волкова предлагает оставаться реалистами и не рассчитывать на быстрое решение проблемы политзаключенных.

– У правозащитников мало надежды на дипломатическое разрешение ситуации с политзаключенными. Мы мониторим ситуацию и понимаем, что даже когда представители правительства делают какие-то заявления – публичные или непубличные – они не всегда отражают реальность. Доказательства в иске веские, там есть неоспоримые свидетельства применения пыток к гражданам Украины, незаконных задержаний, в некоторых случаях – неоказания медицинской помощи. Но мы должны учитывать, что Европейский суд по правам человека очень долго рассматривает как межгосударственные иски, так и индивидуальные жалобы. Может, политическое давление, политические интересы могут играть большую роль, но мы все равно должны делать все, что от нас зависит и использовать все доступные инструменты.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко констатирует, что Кремль защищается от украинских исков затягиванием процесса.

– Есть разные случаи: иногда рассмотрение дел затягивается, а иногда используют запреты или обеспечительные меры, которые Европейский суд своим решением может принять за месяц-два-три. России дается срок, чтобы она подала свои возражения и высказала свою позицию по сути поданного иска. Россия же пользуется этим для затягивания: просят отсрочить, дать больше времени, еще полгода, еще год и так далее. Часто судьи прислушиваются и дают это время. В Кремле понимают, что их позиция в делах по искам Украины – проигрышная. Там всюду нарушения прав человека и основополагающих свобод. Потому они и пытаются затянуть рассмотрение дела. Так или иначе, они все равно будут со временем вынуждены выполнять решения ЕСПЧ.


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