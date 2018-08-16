Зампред ЛДПБ попался на вымогании $8 тысяч и золотых монет 11 16.08.2018, 14:29

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Он вымогал средства у экс-директора Оршанского авиаремонтного завода.

Председатель Витебской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси и его заместитель задержаны по подозрению в мошенничестве, пишет interfax.by.

"По данным следствия, в 2017 году подозреваемые под предлогом решения вопроса о смягчении наказания по уголовному делу, возбужденного в отношении бывшего руководителя одного из предприятий Орши, приняли от него и его супруги денежные средства в сумме $8 тыс., коллекцию памятных монет из золота и серебра, а также ювелирные изделия общей стоимостью около Br40 тыс.", - сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова в Facebook.

По информации Гончаровой, основными фигурантами дела являются председатель Витебской областной организации ЛДП и женщина (директор ООО). Кроме того, задержаны еще двое мужчин (оба безработные, один из них, согласно материалам дела, – заместитель председателя Витебской областной организации ЛДП).

Экс-руководителем оршанского предприятия при этом оказался бывший директор Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) Владимир Троицкий, который в феврале 2018 года был осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима c конфискацией имущества.

Суд установил, что В.Троицкий злоупотребил служебным положением и нанес ущерб ОАРЗ на сумму более Br25 тыс.

Наблюдатели связывали это дело с конфликтом двух бывших акционеров ОАРЗ украинской компании "Мотор Сич" (владела около 60% акций) и белорусской "Системы инвестиций и инноваций" (почти 40% акций).

В мае 2018 года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении очередного директора завода - Олега Богатырева и должностных лиц "Мотор Сич" из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

В июле 2018 года руководством страны принято решение о передачи в собственность государства всех акций ОАРЗ.