Томми Сало о шайбе Копатя: Этот момент преследовал меня всю жизнь 16.08.2018, 14:36

Томми Сало

Фото: yle.fi

Известный шведский вратарь рассказал о своей жизни после пропущенной от защитника сборной Беларуси шайбы на ОИ-2002.

Известный в прошлом шведский вратарь Томми Сало рассказал о своей жизни после роковой для себя шайбы, пропущенной от защитника сборной Беларуси Владимира Копатя в четвертьфинале Олимпиады-2002.

Напомним, в конце третьего периода Копать решился на бросок с центра площадки. Шайба попала в маску Томми Сало и отскочила в ворота. Этот гол стал для белорусов победным.

"Все началось с матча с Беларусью. Я не сумел справиться с тем броском, мы проиграли. Этот матч, этот момент… Он преследовал меня всю жизнь. Я думал, что смогу забыть про него, смогу стереть его из своей памяти, но этого не случилось. К тому же я пережил тяжелый развод в то самое время. Все это сделало меня неудачником. Я оказался на беговой дорожке, с которой невозможно сойти. В худшие моменты я не хотел жить, думал о самоубийстве. Но потом я начал думать о своих родителях и детях. Я уверен, никто не может понять, как мне было плохо.

Что со мной сейчас? Стало лучше, я получил помощь психолога, много разговаривал с друзьями и моей женой. Да, иногда у меня случаются плохие дни, но, к счастью, их становится все меньше и меньше", — цитирует Сало championat.com со ссылкой на Ilta Sanomat.

Сало уже через два года завершил карьеру в НХЛ. Поиграв еще три года в Швеции, он остался в хоккее, работал на родине главным тренером и генеральным менеджером.