закрыть
16 августа 2018, четверг, 16:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Томми Сало о шайбе Копатя: Этот момент преследовал меня всю жизнь

  • 16.08.2018, 14:36
Томми Сало
Фото: yle.fi

Известный шведский вратарь рассказал о своей жизни после пропущенной от защитника сборной Беларуси шайбы на ОИ-2002.

Известный в прошлом шведский вратарь Томми Сало рассказал о своей жизни после роковой для себя шайбы, пропущенной от защитника сборной Беларуси Владимира Копатя в четвертьфинале Олимпиады-2002.

Напомним, в конце третьего периода Копать решился на бросок с центра площадки. Шайба попала в маску Томми Сало и отскочила в ворота. Этот гол стал для белорусов победным.

"Все началось с матча с Беларусью. Я не сумел справиться с тем броском, мы проиграли. Этот матч, этот момент… Он преследовал меня всю жизнь. Я думал, что смогу забыть про него, смогу стереть его из своей памяти, но этого не случилось. К тому же я пережил тяжелый развод в то самое время. Все это сделало меня неудачником. Я оказался на беговой дорожке, с которой невозможно сойти. В худшие моменты я не хотел жить, думал о самоубийстве. Но потом я начал думать о своих родителях и детях. Я уверен, никто не может понять, как мне было плохо.

Что со мной сейчас? Стало лучше, я получил помощь психолога, много разговаривал с друзьями и моей женой. Да, иногда у меня случаются плохие дни, но, к счастью, их становится все меньше и меньше", — цитирует Сало championat.com со ссылкой на Ilta Sanomat.

Сало уже через два года завершил карьеру в НХЛ. Поиграв еще три года в Швеции, он остался в хоккее, работал на родине главным тренером и генеральным менеджером.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович