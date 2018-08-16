Мариуш Блащак: Шансы на размещение постоянных баз США в Польше очень высоки 2 16.08.2018, 14:38

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вероятность размещения постоянных военных баз США в Польше очень высока. Польский министр подчеркнул, что переговоры по этому вопросу уже ведутся, однако, в связи с тем, что это длительный процесс, говорить о конкретных сроках пока рано, передает «Радио Польша».

Глава оборонного ведомства Польши подчеркнул, что переговоры с американской стороной постоянно продвигаются. По его словам, Польша увеличивает свои шансы благодаря своей активности в оборонной сфере, адекватному финансированию вооруженных сил и заботе о своей защите.

«Я оцениваю шансы Польши очень высоко. Мои визиты в Вашингтон и, в частности, встречи в Белом доме с советниками по национальной безопасности президента Дональда Трампа и в Пентагоне с министром обороны США были многообещающими», - отметил Мариуш Блащак.

Напомним, согласно новому оборонному бюджету США, Пентагон обязан подготовить к 1 марта 2019 года отчет о целесообразности постоянного размещения в Польше бригадной боевой группы американских сухопутных войск. Минобороны США должно оценить, сможет ли присутствие такого субъекта усилить сдерживание агрессии России в Восточной Европе, а также возможную реакцию Москвы на создание постоянной военной базы в Польше.