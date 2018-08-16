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Помощник воспитателя в детском саду: Зарплаты на жизнь не хватает

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  • 16.08.2018, 14:47
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Женщине приходится выживать за 140 долларов в месяц.

Оксане (имя по просьбе женщины изменено) сейчас 53 года. Около 16 лет она была воспитателем в детском саду, но последних два месяца работает помощником воспитателя. Женщина рассказала «Вечернему Бобруйску» о том, почему сознательно «понизила» себя в должности, сколько денег при этом потеряла, каков сейчас ее доход и что она себе позволяет покупать за свою зарплату.

Оксана по основному своему образованию – учитель химии. Так получилось, что после ВУЗа некоторое время она не работала по специальности. А потом решила несколько поменять направление своей деятельности и переучилась на воспитателя дошкольного учреждения. При знается, что это был спонтанный выбор – воспитателем быть никогда не мечтала. Отработала в этом качестве 16 лет. И настолько морально истощилась, что около 2 месяцев назад решила «понизить» себя в должности и пошла работать помощником воспитателя. При этом Оксана значительно потеряла в заработке (более 100 рублей). Но на тот момент для нее важнее было моральное состояние, нежели материальное.

– На новом месте работы несколько спокойнее, но я не удовлетворена тем, что есть, – признается женщина. Помощник воспитателя убирает группу, расстилает и застилает кровати, получает пищу, сервирует стол и раздает еду, затем моет посуду, собирает детей на прогулку и гуляет с ними, встречает с прогулки и прочее. То есть помощник воспитателя работает также интенсивно, как и сам воспитатель, при этом получает «копейки». Я решила передохнуть с пол годика, а потом либо возвращаться в воспитатели, либо что-то существенно менять.

Доходы

Зарплата помощника воспитателя – 250-270 рублей (когда Оксана была воспитателем, получала 350-370 рублей). Женщина говорит, что подработать каким-то образом не получается: весь день на работе, а к выходным уже просто не остается сил. Есть мысли когда-нибудь открыть ИП и заниматься с детьми на дому частным образом.

Расходы

Питание

Оксана говорит, что ее зарплаты на жизнь не хватает – в самом буквальном смысле. Потому с едой помогает мама-пенсионерка, которая живет с ней. С пенсии она каждый месяц «подкидывает» дочери на еду около 100 рублей. Оксана докладывает еще рублей 100-150. На двоих этого хватает, если питаться скромно. Свинину не покупают, только если готовый фарш подешевле. Из мяса позволяют себе только курицу, рыбу – по праздникам. Основное меню составляют овощи в разных видах и каши. У Оксаны есть дача, но она бывает там нечасто и больше для морального отдыха. В этом году, говорит, собрала немного кабачков да огурчиков. Из магазинов женщина предпочитает «Евроопт» и «Копеечку» – по ее словам, там много акций, на которых товар значительно дешевле.

Коммунальные услуги

В месяц Оксана отдает за коммунальные услуги около 60 рублей, включая расходы на мобильный телефон.

Одежда

Новую одежду позволяет себе крайне редко, носит то, что покупала когда-то. Говорит, жизнь заставила научиться что-то подшить, перешить. Оксана нормально относится к секонд-хендам, считает, что вещи там по качеству не хуже новых, а зачастую и лучше. Причем иногда в этих магазинах можно найти что-то очень необычное. Если получается выкроить деньги на новую одежду, предпочтение отдает белорусскому товару. Максимум, который она тратит на одежду и обувь в месяц, – 50 рублей.

Уход за собой

На парфюмерию женщина тратится по минимуму. Покупает недорогие шампуни, бальзамы для волос, крем для лица, зубную пасту, мыло – и все. Выходит рублей 15-20.

Оксана очень любит украшения. Поскольку дорогие позволить себе не может, часто покупает дешевую бижутерию. Каждый месяц на это уходит 15-20 рублей.

Бытовая химия

На стиральный порошок и чистящие средства женщина отдает еще рублей 15-20 в месяц.

Досуг и развлечения

Раз в две недели Оксана ходит в общественную баню на ул. Карла Маркса. Одно посещение обходится в 5 рублей, плюс раз в месяц-полтора женщина покупает веник за 5 рублей. Несколько раз в месяц позволяет себе танцы на открытой площадке в санатории. Иногда встречается с подругами: общаются у кого-то в гостях, или в кафе за чашкой чая, или на природе в тишине. Иногда женщина посещает церковь, по возможности ездит на дачу. На развлечения у женщины уходит ежемесячно до 20 рублей.

Подводим итоги:

Доход за месяц:

250-270 руб.

Расходы за месяц:

Питание: 100-150 руб.

Коммунальные услуги и связь: 60 руб.

Одежда: от 0 до 50 руб.

Уход за собой и украшения: 30-40 руб.

Бытовая химия: 15-20 руб.

Развлечения: 20 руб.

Итого: 230-270 руб.


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