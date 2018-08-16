Европа голосует за отмену перехода на летнее и зимнее время 7 16.08.2018, 14:54

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В Европе заканчивается онлайн-голосование за то, какое время предпочитают европейцы.

Выполняя постановление Европарламента, Европейская комиссия запустила 5 июля сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они предпочитают: летнее или зимнее, пишет «Немецкая волна».

Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивы о переводе стрелок часов. Фактически это означает, что перехода с одного на другое больше не будет. Желающих как можно скорее избавиться от двух времен немало. По данным Европейской комиссии, еще в первые дни голосования свое мнение высказали более 500 тысяч человек. Правда, от такого наплыва на сайте периодически случаются сбои, и тому, кто хочет принять участие в опросе, требуется терпение.

Как бы там ни было, но, судя по всему, конец "мытарствам" близок. Что не удивительно. Так, результаты репрезентативного опроса, проведенного известным институтом изучения общественного мнения Forsa в Германии, совершенно однозначны: почти две трети немцев считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и выступают за то, чтобы отменить этот полугодовой ритуал. Собственно говоря, речь идет о так называемом летнем времени, потому что зимнее - это "нормальное" время, по которому Европа жила до 1980 года. Спустя почти 40 лет очень многие жители европейских стран жалуются на то, что это отрицательно сказывается на их физическом состоянии и психическом здоровье. Кроме того, экономические выгоды от перестановки часов сейчас существенно меньше, чем считалось когда-то.

Диктат "социальных" часов

"Мужчине нужно шесть часов сна, женщине - семь, а дураку - восемь", - сказал однажды Наполеон. Время сна император считал потерянным временем, и сам обходился шестью часами - как и знаменитый изобретатель Эдисон. Зато Эйнштейну требовалось не меньше десяти, а он, как известно, вовсе не был дураком. Потребность во сне, также как и то, когда человек засыпает и просыпается, - очень индивидуальные вещи, и в значительной мере они предопределены генетически. Это показывает, в частности, в своей книге "Wie wir ticken" (это название переводится по смыслу: ''Как идут наши внутренние часы") ведущий немецкий хронобиолог Тилль Рённеберг (Till Roenneberg).

"Кто рано встает, тому бог дает", "У ранней пташки золото в клюве", "Кто раньше встает, все грибы соберет, а сонливый и ленивый идут после за крапивой", - такие поговорки есть почти у каждого народа. Смысл их очевиден: люди, спящие больше и дольше, считаются лентяями. Рённеберг, который проводил исследования в Германии, Испании, США, Индии, Бразилии и проанализировал детальную информацию о 80 тысячах жителей трех континентов, считает подобные "народные мудрости" безнадежно устаревшими. Они соответствовали действительности в те времена, когда большинство населения планеты занималось сельским хозяйством, но сейчас это не так. Около 60 процентов европейцев относятся к так называемым "совам", то есть предпочитают поздно ложиться и поздно вставать.

Увы, это далеко не всегда удается. "Внутренним", биологическим часам приходится подлаживаться под "социальные", так что "совы", как правило, должны раньше, чем им хотелось бы, вставать на работу, в институт или в школу. К чему это приводит, хорошо известно многим: трудно сконцентрироваться, человек становится раздражительным, быстро устает, хуже переносит физические, умственные и эмоциональные нагрузки... Сон в этом случае идет вразнобой с генетически заданным биоритмом, подчеркивает эксперт.

Совы и жаворонки

Кроме того, правильный режим сна (и, естественно, бодрствования) зависит от гораздо большего числа факторов, чем одна лишь принадлежность к "совам" или "жаворонкам". Степень усталости, возраст, пол, стиль жизни, время года, - все это играет важную роль. Так, например, маленькие дети, как правило, относятся (к ужасу их родителей) к ранним хронотипам, но позже режим сна сдвигается у них на более позднее время. Абсолютными "совами" являются подростки и молодежь, начиная с переходного возраста и лет до двадцати. Они могут чуть ли не до утра сидеть перед телевизором, гулять с друзьями или танцевать на дискотеке, зато утром их не добудишься. Поэтому немецкий ученый страстно выступает за то, чтобы перенести начало занятий в школах и вузах на более позднее время. Ведь первый урок, а то и два пропадают впустую. "Дело тут не в дисциплине, а в биологии", - подчеркивает Тилль Рённеберг.

У мужчин и женщин, например, суточный ритм не просто меняется с возрастом, но меняется по-разному и совпадает нечасто. Немецкий эксперт полушутя-полусерьезно замечает, что, наверное, именно этим можно объяснить, почему зрелые мужчины часто женятся на молодых: в возрасте 40-45 лет у мужчины и 30-35 лет у женщины их внутренние часы с большой долей вероятности будут идти примерно одинаково.

Любое нарушение естественного, природного ритма, регулирующего режим сна, нарушает стабильность наших внутренних часов, а значит и всего организма. Таким недопустимым вмешательством в природный ритм хронобиолог считает переход на "сезонное" время. На основе многочисленных экспериментов Рённеберг доказывает, что это отрицательно сказывается не только на самочувствии людей, но и на их продуктивности. То есть является неэффективным и с экономической точки зрения.

Как подчеркивает ученый, обычно проходит не меньше 3-4 недель после перехода на летнее, а осенью - обратно на "нормальное" время, пока наши внутренние часы не синхронизируются с часами "социальными". Если же погода не соответствует сезону (то есть весна запаздывает или лето затягивается), требуется даже больше. Еще опаснее, кстати, посменная работа, когда день превращается в ночь, а ночь в день. Но это хотя бы диктуется производственной необходимостью, а перевод стрелок раз в полгода - полная бессмыслица, подчеркивает эксперт.