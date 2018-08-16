Кто на самом деле виновен в смерти солдата Коржича? 6 Виктор Федорович, «БелГазета»

16.08.2018, 15:05

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Александр Коржич

Начался процесс по делу о гибели рядового Коржича в Печах.

«Это не защитники отечества, а преступная группировка. Я почему-то не вижу здесь офицерского состава», - сказала в суде потерпевшая Светлана Коржич. В мае 2017г. она отправила сына в армию, а через 5 месяцев получила его в гробу.

8 августа Миноблсуд приступил к рассмотрению уголовного дела о так называемой «дедовщине» в белорусской армии. Процесс идет в самом большом зале суда Московского района. Одних потерпевших в этом деле более полусотни. В металлической клетке места хватило бы всем прямым и косвенным виновникам этой трагедии, однако на скамье обвиняемых лишь трое сержантов. Им-то и придется ответить за косяки генералитета.

Этого дела вообще могло не быть. Мало ли из-за чего солдат полез в петлю! Не выдержал тягот службы, девушка не дождалась, с головой не в порядке… Но случилось то, чего белорусские власти, хоть в погонах, хоть - без, боятся как черт ладана - огласка да еще с шокирующими подробностями. Получив сына в гробу, мать молчать не стала, пошла на контакт с независимыми СМИ. Первые публикации вызвали недоумение: как такое вообще могло произойти?

В комментариях народ выражений в адрес отцов-командиров не выбирал, резонанс достиг ушей главнокомандующего и тот дал команду разобраться и наказать виновных. Это дело Александр Лукашенко взял на личный контроль. Более того, разрешил, чего ранее не бывало, матери погибшего солдата принимать участие в следственных действиях. Так что же случилось?

МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ В ПЕЧАХ

Место ЧП - в/ч 43064 - 72-й гвардейский объединенный учебный центр (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил. Еще с советских времен эту часть в народе называют учебкой в Печах. 3 октября 2017г. на территории ОУЦ в подвале медицинской роты был обнаружен висящим в петле 21-летний пинчанин Александр Коржич. Парня призвали 18 мая, служил он во 2-м учебном взводе 3-й учебной танковой роты. И если бы не убитая горем мать…

Женщина рассказала некоторые подробности, от которых волосы на голове вставали дыбом. Рядового Коржича нашли повешенным со связанными ногами и майкой на голове. Оказалось, что из медчасти, где он находился на лечении, его выписали 26 сентября. А нашли - 3 октября! Целую неделю никого из командиров не волновала судьба парня! Как такое возможно? На этот вопрос даже министр обороны не смог ответить.

В феврале т.г. на брифинге генерал-лейтенант Андрей Равков развел руками: «Для меня как для министра обороны самое неприятное было, что этого солдата потеряли на 7 дней. 7 дней он провисел в петле. Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней!». Понятно, что командный состав центра зачистили. «Мы без сожаления отстранили виновных в этом должностных лиц от службы в Вооруженных силах. Ряд кадровых вопросов, которые пришлось решить в 72-м ОУЦ, связаны именно с этим. О вине остальных мы будем рассуждать, когда закончатся уголовные дела», - доложил министр.

Смерть одного рядового стала поводом пройтись гребенкой по всем частям Вооруженных сил. По результатам четырехмесячной проверки возбудили 48 уголовных дел в 16-ти войсковых частях. Из них 22 приходится на 72-й ОУЦ. Сообщалось, что по факту смерти Александра Коржича было возбуждено 5 уголовных дел.

Следственный комитет информировал о задержании более 10 военных, среди которых два офицера. Однако во время расследования, которое длилось почти 9 месяцев, количество фигурантов «дела Коржича» существенно сократилось. Следствие рассматривало три версии причины смерти солдата: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Перед судом предстали три сержанта - командиры отделений и замкомандира взвода. По окончательной версии, именно они довели Коржича до петли.

ДОВЕЛИ

Председательствует в процессе судья Олег Лапеко, сторону обвинения представляет прокурор Юрий Шерснев. На скамье обвиняемых сержанты 23-летний Евгений Барановский, 22-летний Антон Вяжевич и младший сержант 20-летний Егор Скуратович. Следствием, кроме Светланы Коржич, потерпевшими признаны еще 56 военнослужащих, правда, в зал строем завели 22 солдат, еще один потерпевший находится в гражданской одежде. За ними приглядывают несколько офицеров.

Изначально Следственный комитет сообщал, что уголовное дело возбуждено «по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия)». То есть речь шла о так называемых неуставных отношениях, или «дедовщине». Однако в окончательной редакции обвинение всем троим было предъявлено по ч.3 ст.455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, срок от 5 до 12 лет лишения свободы). «Чистой» ст.145 УК (доведение до самоубийства, максимальное наказание - 5 лет) в обвинении нет. Но есть другие. Барановский, Вяжевич и Скуратович также обвиняются по ч.1 и 2 ст.430 УК (получение взятки, получение взятки повторно). Помимо этого Барановскому инкриминирована ч.1 ст.205 (кража). По версии следствия, сержант украл у подчиненного мобильный телефон с зарядным устройством, стоимостью BYN107, и продал его сослуживцу.

Пожалуй, впервые в отечественной истории борьбы с коррупцией в уголовном деле упоминаются столь мелкие, копеечные взятки. За что их давали и чем еще провинились сержанты?

МЕЛКИЕ ВЗЯТОЧНИКИ

Прокурор Юрий Шерснев зачитывал обвинение в течение четырех часов. Сначала описывались «подвиги» Барановского, затем по тексту шли Скуратович и Вяжевич. Обвинения по сути своей оказались однотипными, различаются лишь количеством эпизодов, на троих обвиняемых их около 150, да некоторыми нюансами, скажем так, «дедовского» поведения. В общем по каждому из них прокурор сперва прошелся Уставом внутренней службы ВС РБ и прочими актами, мол, какими они начальниками должны были быть.

«Согласно статьям Устава внутренней службы Барановский (Скуратович, Вяжевич) как начальник был обязан твердо знать, умело и добросовестно выполнять требования устава, обеспечивать строгий порядок, подавать личный пример, исполнять конституционные и иные обязанности... В служебной деятельности беспрекословно исполнять свой воинский долг, быть верным военной присяге, соблюдать Конституцию и иные законодательные акты… Быть честным, дисциплинированным, дорожить войсковым товариществом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости, издевательств… Умело и постоянно воспитывать подчиненных, формировать у подчиненных добросовестное отношение к службе, активно использовать для этих целей личный пример», - читал громким голосом прокурор.

Затем пришел черед описания сержантов, какими они на самом деле были. Первый эпизод касался пользования мобильными телефонами. Аппараты разрешалось использовать лишь установленного простейшего типа: без выхода в интернет, фото-, видео- и прочих возможностей. В случае, если командир заметит неуставной мобильник в руках рядового, он обязан об этом доложить офицеру. Сержанты, как следует из обвинения, не пресекали, наоборот, «требовали и принимали для себя от курсантов денежные вознаграждения (взятки) за пользование мобильными телефонами». Тариф за пользование - BYN30-40, что следствием квалицировано как преступление по ч.1 ст.430 УК. Все последующие телефонные разрешения за деньги подпали под ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно). К ним же причислены и магазинные эпизоды. «С июля по октябрь 2017г. Барановский (Скуратович, Вяжевич) из корыстных побуждений принимали для себя от подчиненных им военнослужащих взятки за разрешение посетить торговые точки, расположенные на территории 72-го ОУЦ. Систематически требовали от Коржича и других курсантов приобрести им за их личные деньги различные продукты», - читал прокурор.

В списке приобретенного курсантами для сержантов: пакетики кофе по 45 копеек, сигареты, вафли, булочки, сухарики, шаурма и прочее. Всего, как подсчитали следователи, Барановский получил взяток едой и сигаретами на общую сумму BYN314,85. Скуратович - BYN218,15, Вяжевич - BYN 189,4.

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ!

Следующие эпизоды обвинения были в рамках ч.3 ст.455 УК. Сержантам явно не хватало армейской пайки и того, что рядовые приносили из магазинов и кафе. Всю свою голодную агрессию они вымещали на подчиненных. «За незначительные нарушения и беспричинно, - как отмечено в обвинении. - Превышая предоставленную им власть, выражая недовольство поведением подчиненных, желая их наказать, незаконно и неоднократно в присутствии иных военнослужащих, в неотведенное время для занятий по физической подготовке после сигнала «Отбой», издеваясь, заставляли подчиненных выполнять различные физические упражнения».

Курсантов сержанты наказывали классическим способом, больше известным под названием «Упал, отжался!». По прихоти заматерелых командиров курсанты отжимались от пола от 10 до 50 раз. «А также в ходе отжиманий замирая на полусогнутых руках», - отмечено в обвинении. Курсанты делали это «против своей воли, испытывая моральные страдания и унижение».

Кроме этого, после отбоя молодых солдат припахивали «оказывать помощь лицам, находящимся в наряде». Сержант Барановский, к слову, в деле унижений проявлял особую изощренность. Как-то застав рядового в туалете за курением, он испачкал черным обувным кремом пол и заставил курильщика отмывать его до первоначального состояния.

«Такими действиями Барановский выразил желание удовлетворить свои низменные наклонности в издевательстве над подчиненными, самоутвердиться, поднять свой авторитет как начальника, продемонстрировать свое превосходство над военнослужащими более позднего призыва, а также избежать возможных нареканий со стороны командования роты за низкую дисциплину подчиненных, желая добиться любым способом, в том числе незаконным, беспрекословного подчинения, чтобы скрыть свою некомпетентность» - такими словами следствие объяснило мотивы сержанта.

Вместе со Скуратовичем и Вяжевичем Барановский «систематически группой лиц» отбирал у рядовых продукты, которые им привозили или присылали родители.

При этом и свое расположение сержанты продавали. В обвинении отмечается: «В один из дней августа 2017г. к Барановскому обратился рядовой Коржич с просьбой за денежное вознаграждение не применять к нему физическое насилие, освободить от выполнения хозяйственных работ и незаконных требований. Барановский согласился и получил от Коржича BYN30». А 18 сентября 2017г. в помещении медроты Барановский, «недовольный тем, что Коржич находится на лечении», потребовал от того заплатить ему как начальнику BYN20.

Судя по оглашенному обвинению, у сержантов было явно завышенное самомнение. Они не чурались в наряде лупить подчиненных резиновой дубинкой по ягодицам, приковывать наручниками к батарее. За не очень чистую, как показалось Скуратовичу, обувь он заставил курсанта намазать кремом руки и вычистить берцы.

В обвинении описан случай, когда один из солдатиков случайно назвал младшего сержанта рядовым. Это так взбесило Скуратовича, что он ударил рядового и заставил его… облизать ершик для чистки унитаза. Похоже, что больше всех от сержантов доставалось рядовому Коржичу. В деле есть эпизод, когда Скуратович столкнул Коржича в яму и метнул в его сторону пять лопат, которые воткнулись в землю рядом с ним. Зачем? А поступал он так, как отмечено в обвинении, «из низменных наклонностей и мнимого превосходства». Видимо, других слов следователи не нашли.

ПОЧЕМУ ПОВЕСИЛСЯ КОРЖИЧ: ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Вопреки убеждению Светланы Коржич, что ее сына убили, она и в суде свою позицию не изменила, Следственный комитет такого состава преступления не нашел. Следствие пришло к выводу, что рядового довели до самоубийства. По окончании предварительного расследования на вопрос журналистов, как мог Коржич без посторонней помощи надеть майку на голову и связать шнурки на ботинках, представитель Следственного комитета ответил: «Наши статисты смогли продемонстрировать, что это возможно». А почему тогда парень не оставил предсмертной записки? На этот вопрос ответа нет.

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

«Противоправные действия Барановского, совершенные им в сговоре со Скуратовичем, наряду с аналогичными действиями младшего сержанта Скуратовича и сержанта Вяжевича в отношении подчиненных из военнослужащих, в том числе в отношении Коржича, повлекли самоубийство последнего.

Систематически жестоко обращаясь, унижая личное достоинство Коржича, применяя насилие и издевательства, создавая обстановку необходимости дачи взятки, Барановский (Скуратович, Вяжевич) не предвидел возможность самоубийства подчиненного, хотя при необходимости и внимательности должен был и мог предвидеть возможность наступления таких последствий.

Действия обвиняемых убедили Коржича в безнаказанности и вседозволенности и коррумпированности сержантского состава учебной танковой роты, в нежелании и неумении командного состава навести твердый порядок, защитить права и законные интересы пострадавших от беззакония, возбудили у него решимость совершить акт суицида. Боясь и не желая возвращаться в подразделение и подвергаться насилию и жестокому обращению, издевательствам и поборам, терпеть страдания и унижения, не видя иного выхода из положения, Коржич 26 сентября 2017г. после выписки из медицинской роты центра, где он находился на лечении с 17 сентября, после 12.30 проследовал в подвальное помещение здания медицинской роты, где на поясном ремне, сделав скользящую петлю, второй конец ремня прикрепил к выступающей под потолком металлической скобе, а затем повесился.

Смерть Коржича, труп которого был обнаружен 3 октября, наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи - повешения».

Обвиняемые свою вину признали частично. Они не против ответить за мелкие поборы, а вот свою причастность к доведению до самоубийства, скорее всего, будут полностью отрицать. На этом этапе судебного следствия от показаний они отказались. Барановского, Скуратовича и Вяжевича допросят после потерпевших и свидетелей, которых в этом деле около 30.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВИНОВЕН?

Непонятно, почему рядом с сержантами нет офицеров и прапорщиков роты. Были сообщения, что в отношении них тоже возбуждены уголовные дела. Логично бы для полноты картины, чтобы все, что называется, сидели вместе и отвечали. Почему-то следствие решило их отделить и пустить отдельно, а получилось так, что крайними оказались сержанты-изверги. А офицеры что, служили родине с 9.00 до 18.00, а что после в казармах творилось их не заботило? Главное, чтобы плац был чистый и все блестело, как «котовы яйца»?

Это из армейского сленга 80-х прошлого века, когда автор этих строк служил срочную. Очевидно, внешний порядок в ОУЦ поддерживался на высшем уровне. А на самом деле внутри все сгнило. Как оказалось не только в отдельно взятом воинском формировании. И не со смерти Саши Коржича процесс загнивания начался. Не ныне обвиняемые сержанты его запустили. Они делали то, что делали с ними их «деды», когда они «духами» по казарме метались и отжимались. Потом уже заматерели, возомнили себя божками с лычками на погонах и продолжили тупые традиции.

Виктор Федорович, «БелГазета»