Белорусские заводы работают на трофейных немецких станках 15 16.08.2018, 15:14

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44-летние станки Оршанского инструментального завода - это далеко не предел.

На Оршанском инструментальном заводе Лукашенко возмутило в том числе уникальное заводское оборудование. Фрезеровочные станки 1974 года выпуска, когда завод и начал работу. Еврорадио поискало самое раритетное работающее заводское оборудование и, журналисты могут сказать, что 44-летние станки инструментального завода — это не предел.

На столичном заводе “Горизонт” рассказывают, что в 2008 году предприятие закупило новое оборудование. Тем не менее, здесь сохранился радиально-сверлильный станок 1967 года выпуска — вспомогательный раритет и теперь используется, но уже не для массового производства. Станку 51 год!

Фото: prostanki.com

Строительство Минского камвольного комбината началось в 1951 году. А недавно предприятие модернизировалось, и теперь основное оборудование 2014-2015 годов. Неужели ничего не сохранилось?

“Ленточная машина у нас 1989 года, а гребнечёсальные, которыми мы тоже пользуемся, — более современные, 90-х годов, — рассказывают на предприятии. — У них там уже было программное управление, но не такое сложное, как сейчас на новом оборудовании”.

Фото: formfaktor.livejournal.com

Но зачем было оставлять старые станки?

“Оставили на всякий случай. Когда модернизируешься, резко перейти на новое оборудование сложно. Пока притрётся, пока параметры наладятся... Но теперь, когда у нас большая нагрузка, эти машины даже помогают. Можно работать и на старом, и на новом. Старые машины легче ремонтировать. На новом оборудовании — электроника. Это надо специалиста хорошего. Наладка производится труднее. А со старым оборудованием наши опытные слесари всю жизнь работали. Естественно, им проще со старым”.

На молодечненском спредприятии автомобильной и силовой электроники “Электромодуль” на наши расспросы грустно рассмеялись, мол “у нас тут всё старенькое, где-то 74-года”.

Фото: minpraud.by

Раритеты на Барановичском производственном хлопчатобумажном производстве “Блакіт” немного помладше, но тоже из прошлого века:

“Ткацкие станки СТБ-175 80-х годов выпуска. Они до сих пор работают. У нас ещё есть отбельная линия киота 80-го года. Отбельная линия отбеливает, как и новая, в принципе. У нас был очень большой парк этого оборудования. Частично мы такое же оборудование списали, и теперь используем его в качестве запчастей. А так, ткани выпускаются качественные. Структура ткани какой была, такой и осталась. Ничего не поменялось”.

Фото: virtualbrest.by

Но все эти раритеты ничто в сравнении с оборудованием, которое есть на Слонимском картонно-бумажном заводе “Альбертин”.

"Одна машина у нас работает, которую после войны из Германии вывезли. Другая — тоже с тех времён. Естественно, его переоборудовали современными механизмами, но сама станина ещё “фашистская”".

Фото: govorim.by

Бумагоделочные машины 1913 года были на фабрике “Красная звезда” в Чашниках, но их списали.

“Раритетов нет, — говорят на фабрике. — Самое старое оборудование теперь где-то 80-х годов прошлого века. Есть один станок сверлильный, его совнархоз ещё выпускал, может быть, в 50-х годах. Он ещё работает — сверлит отверстия, когда надо. Были раньше древние бумагоделочные машины 1913 года, но их все выбросили. Царские ещё. Были чешские машины фирмы Stori Mantel, но их тоже выбросили”.

Немецкий довоенный станок нашёлся и на судостроительном заводе в Пинске. Правда, когда журналисты решили уточнить у главного инженера год выпуска этого раритета, тот всё правильно понял: “Что? После всей этой реакции Лукашенко на производство, потом ещё хотите что-то написать? Нет, ничего я рассказывать не буду”.