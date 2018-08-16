Сельчанка должна заплатить за воду из колонки $390 7 16.08.2018, 15:34

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иллюстрационное фото onliner.by

Сельчане ни разу не видели, чтобы колонка работала.

Вячеслав Ковалёв переехал с семьёй в Беларусь из Казахстана и купил квартиру в деревне Гринки Слонимского района, пишет «Газета Слонімская».

Мужчина и предположить не мог, что столкнется со временем с непредвиденными неприятностями. А эти неприятности ему преподнесли сотрудники Слонимского водоканала.

Вячеслав Ковалёв

Рядом с квартирой у них с женой имеется приусадебный участок. И вот 7 июля их посетила сотрудница ОАО «Слонимский водоканал» А.И.Мелешко, чтобы проверить показания счетчика воды. Уходя, контролер обратила внимание на лежащий в огороде Ковалёвых поливочный шланг.

По словам Вячеслава, контролер взяла лежащий в огороде шланг и, перетянув его через забор к стоящей водораздаточной колонке, присоединила к ней. После женщина сфотографировала подключенный к колонке поливочный шланг.

Эти действия возмутили Вячеслава, и он сделал сотруднице водоканала замечание, ведь шланг она взяла с его огорода и без его согласия. Да и колонка, по словам мужчины, на то время не работала, поэтому и пользоваться он ею не мог.

О том, что колонка была в нерабочем состоянии, подтвердила и супруга Вячеслава, а также несколько его соседей. В частности, его сосед Семён Шундрик пояснил, что шлангом сосед пользовался, но подключал его к водопроводному крану в квартире.

А колонка общего пользования, которая находилась на улице, по его словам, была нерабочая. То же самое подтвердили и три другие соседки. Например, Оксана, проживающая в соседнем доме, сказала, что за все время ни разу не видела, чтобы колонка работала. Соседки Аня и Юля также отметили, что колонка не работала. Тем не менее в отношении хозяйки квартиры, коей является дочь Вячеслава Светлана Кочеткова, был составлен акт о подключении шланга для полива приусадебного участка к уличной водоразборной колонке.

В документе также говорится о том, что колонка была ликвидирована, кран на подачу воды перекрыт и опломбирован. Вячеслав Ковалёв не согласен с данным актом и действиями контролера, об этом он и решил поделиться с читателями «ГС».

Чтобы уточнить детали ситуации, корреспондент обратился в ОАО «Слонимский водоканал». Специалист водоканала пояснила, что контролер имела полное право брать шланг с приусадебного участка, чтобы убедиться, действительно ли наконечник шланга подходит к колонке.

— И убедившись в том, что шланг подключается к колонке, сотрудница в качестве доказательства сделала фотографии, — пояснила специалист предприятия.

На вопрос, почему колонка стоит так много времени и никому не была нужна ранее, специалист не ответила. Вячеслав Ковалёв во время разговора с корреспондентом отметил, что в процессе документальной переписки он от руководства водоканала не получил вразумительного ответа о сложившейся ситуации. Мужчина уверен, что контролер, которая проверяла показания его квартирного счетчика, представила неверные факты, которые изложила в акте о якобы имеющихся с его стороны нарушениях правил пользования уличной колонкой.

Согласно предписанию Слонимского водоканала, потребители воды, проживающие в деревне Гринки на улице Молодежной, д. 8, кв. 1, произвели «самовольное присоединение к централизованной системе водоснабжения» и тем самым нанесли «ущерб предприятию в размере 780 рублей 38 копеек». А такую сумму специалисты водоканала рассчитали, исходя из пропускной способности трубы, по которой расходовалась вода на протяжении 24 часов в сутки в течение месяца. Эти деньги Светлана Кочеткова, дочь Вячеслава Ковалёва, должна была заплатить 10 августа, а в случае неуплаты предприятие обратится в суд с заявлением о принудительном взыскании денег. В разговоре с журналистами Вячеслав отметил, что штраф его семья не платила. Поэтому, скорее всего, впереди жителей деревни Гринки ждут судебные заседания.