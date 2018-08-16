Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года 16.08.2018, 15:35

В 2008 году при силовом разгоне протестов в Армении погибли 10 человек.

Бывший президент Армении Серж Саргсян будет допрошен по делу о протестах 2008 года, при силовом разгоне которых погибли 10 человек. Об этом заявили в Специальной следственной службе страны, передает «Радио Свобода».

В конце июля суд арестовал на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна. Его обвиняют в участии в сговоре для свержения конституционного строя. Позднее политика отпустили на свободу, поскольку бывший глава государства обладает неприкосновенностью. Сам Кочарян называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Дело в отношении Кочаряна было возбуждено из-за силового разгона акции протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна требовали пересмотра результатов голосования. В столкновениях с полицией погибли 10 человек. Кочарян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились.

Одним из организаторов митингов 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2010 году по обвинению в организации беспорядков его приговорили к семи годам колонии. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.