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Михаил Боярский: «Зенит» не способен отыграться

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  • 16.08.2018, 15:50
Михаил БОЯРСКИЙ
Фото: Антон СЕРГИЕНКО

Известный российский актер и болельщик «Зенита» считает, что минское «Динамо» выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы.

Известный российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от ответного матча сине-бело-голубых с минским «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.Михаил Боярский: «Зенит» не способен отыграться. Чудеса на поле творить бессмысленно»

«Зенит» не способен отыграться. Слишком большой счет. 4:0, что это? Чудеса на поле творить бессмысленно. Надо уметь играть толково вовремя, а не ждать потом чудес. Команда растеряла все шансы на проход дальше», – цитирует Боярского championat.com.

В первом матче, который проходил в Минске, «Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0. Ответная встреча команд состоится сегодня, 16 августа, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по белорусскому времени.


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