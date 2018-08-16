В Украине судей обязали информировать о поездках в Беларусь 16.08.2018, 16:42

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Все инциденты с украинскими судьями будет исследовать СБУ.

Все инциденты с украинскими судьями в Беларуси, России, на непризнанных и аннексированных территориях будет исследовать СБУ, передает «Радыё Свабода».

Государственная судебная администрация Украины своим приказом утвердила временный порядок контроля выезда судей, сотрудников судебных аппаратов, а также других органов и учреждений украинской системы правосудия в Россию, Беларусь, а также непризнанные Приднестровскую Молдавскую Республику, Абхазию, Южную Осетию, в аннексированные Россией Крым и оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

«Соответствующий приказ подписан 13 августа в целях безопасности судей», — сказали в Государственной судебной администрации Украины.

Согласно новым правилам судьи должны заранее написать и передать в судебную администрацию заявление о намерении посетить эти страны и территории, назвать цель поездки, а по возвращении сдать письменный отчет по ее результатам.

В случае, если при пересечении границы (или уже на иностранной территории) в отношении них проводились какие-то процессуальные меры (задержания, обыски, допросы), эти документы будут передаваться на реагирование в Службу безопасности Украины.

«Беларусь попала в перечень только потому, что сейчас граждане Украины, чтобы попасть в Россию, должны пересекать белорусскую территорию», — уточнили журналистам.