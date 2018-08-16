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Лукашенко взялся за рванувших на заработки белорусов

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  • 16.08.2018, 16:59
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В Беларуси озадачились «ощутимой» трудовой миграцией.

Сначала на проблему обратили внимание профсоюзы, а теперь и правитель. Tut.by посмотрел, из каких регионов Беларуси чаще всего отправляются на заработки.

Напомним, 14 августа Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился диктатор к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).

Из каких регионов чаще всего уезжают на заработки?

Чаще всего едут на заработки минчане — 1955 человек в первом полугодии (на 421 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года). Следом за столицей по этому показателю идут Гомельская и Гродненская области — 936 и 889 соответственно (годом ранее — 744 и 591 человек). Витебская область по этому показателю занимает лишь 5-е место среди всех регионов, она идет следом за Могилевской. Так, из Витебской области, по официальной статистике, на заработки в январе−июне этого года отправились 784 человека (годом ранее — 751).

Реже всего трудоустраиваются за границей жители Минской области — 65 человек в первом полугодии (год назад — 256).

При этом мужчины чаще едут на заработки. Так, в первом полугодии трудоустроились за границей почти 4 тысячи мужчин. Женщины активнее всего едут на работу в Россию (951 человек в первом полугодии), Польшу (395), США (181).

В какие страны и кем чаще всего едут белорусы?

Активнее всего соотечественники отправляются на заработки в Россию (2676 человек в первом полугодии), Польшу (1624), Литву (695), США (274) и Германию (208). В топ-10 стран, в которых белорусы чаще всего находят работу, также входят Чехия (208), Финляндия (81), Китай (49), Катар (22), Корея (18).

В России, Польше, Литве востребованы белорусские рабочие, а в США, Китае, Великобритании — работники сферы обслуживания и торговли.

Напомним, белорусы все чаще уезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудилось 62,2 тысячи человек, то в прошлом — почти на 21 тысячу больше.

В 2017 году за границей, по официальной статистике, трудились 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тысячи человек, а в 2015 году — 39,4 тысячи). Наши соотечественники чаще всего ищут работу в России: в 2017-м почти 84% уехавших на заработки белорусов «осели» в этой стране. В прошлом году в РФ трудилось около 70 тысяч человек.

Тем временем в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».


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