Более 300 миллиардов рублей пенсионных накоплений россиян утекли в офшор 2 16.08.2018, 16:54

2,610

Активы пенсионного магната Минца, уехавшего в Лондон вместе с семьей, достанутся кипрской фирме.

Миллиардер Борис Минц, разбогатевший на торговле нефтью и алюминием, а позднее переключившийся на пенсионные накопления россиян, отдал за долги свою финансовую группу "Будущее", пишет сайт finanz.ru.

Новым собственником компании, владеющей тремя пенсионными фондами с накоплениями на 313 млрд рублей, станет кипрский офшор.

Активы пенсионного магната, в мае уехавшего в Лондон вместе с семьей, достанутся кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Это часть процесса возврата долгов Минцев, объясняет их кредитор: три месяца назад одна из структур миллиардера - "О1 груп финанс" - не смогла расплатиться с держателями своих облигаций и допустила дефолт на 13,9 млрд рублей.

O1 Group Минца была должна 25 млрд рублей Московскому кредитному банку, но тот переуступил кредит своему акционеру - концерну "Россиум" Романа Авдеева, который и нанял RT&I. Ей может достаться залог по кредиту - 75% плюс 1 акция ФГ "Будущее", а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости.

Владельцы RT&I не известны, но, по данным "Ведомостей", она действует в интересах "Роснефти" и группы "Регион".

По итогам 2017 года ФГ "Будущее" Минца, которая владеет одноименным НПФ и еще двумя фондами (НПФ "Образование" и НПФ "Телеком-союз"), получила убыток в 13,529 млрд рублей: фонды активно вкладывали накопления в бумаги ФК "Открытие", которые обесценились после того, как банк пошел ко дну и был национализирован с дырой, превышающей 450 млрд рублей.

НПФ "Будущее" по итогам года принес своим клиентам отрицательную доходность по накоплениям: она составила минус 2,01% годовых.

Судьба фондов остается под вопросом. Закрыть дыру на балансе фондов можно только за счет выкупа плохих активов, говорит гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов.

Неясно только, кто именно будет их выкупать, продолжает он: "Вряд ли RT&I захочет делать это за свой счет, может быть, компания попросит выкупить плохие активы бывшего собственника фонда или попросит помощи у государства".