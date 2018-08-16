Порошенко поговорил с Меркель накануне ее встречи с Путиным 16.08.2018, 17:11

Петр Порошенко

Особое внимание он обратил на вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Собеседники скоординировали позиции накануне встречи канцлера ФРГ и президента РФ. Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - говорится в сообщении.

У канцелярии Порошенко уверяют: особое внимание он обратил на вопрос освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях и в России. В частности речь шла о необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

"Президент Украины и rанцлер Германии также обсудили вызовы по безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2". Собеседники согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога", - отметили у Порошенко.