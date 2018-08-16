Главы Минпрома и Минстройархитектуры официально лишились должностей 7 16.08.2018, 17:24

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Диктатор подписал соответствующий указ.

Анатолий Черный освобожден от должности министра архитектуры и строительства, а Виталий Вовк от должности министра промышленности. Соответствующий указ, как сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу правителя, подписал Лукашенко.

Как следует из сообщения, данные чиновники лишились своих должностей «за невыполнение поручений Лукашенко по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

В указе также прописано, что строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу.

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

Кроме того, указом предписано председателю Витебского облисполкома освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома и назначить на эту должность Игоря Исаченко.