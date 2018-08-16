Константин Генич: 0:4 — это даже не пощечина, а мощный хук, который пропустил «Зенит» в Минске 5 16.08.2018, 17:58

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Российский комментатор сделал прогноз на игру «Зенит» — «Динамо» Минск.

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич сделал прогноз на игру "Зенит" — "Динамо" Минск в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

- "Зениту" нужно совершить подвиг а-ля "Барселона" в противостоянии с "ПСЖ". Но там уровень мастерства совершенно иной. Плюс "Барселона" играла ответный матч дома при своих болельщиках, а тут придется играть дома, но без болельщиков. Хоть и заявляет Артем Дзюба, что "Зенит" еще повоюет, ему не понравились некоторые высказывания игроков и руководства "Динамо" Минск, но 0:4 — это даже не пощечина, а мощный хук, который пропустил петербургский клуб в Минске.

Нужно как-то реабилитироваться. Понятно, что отыграть такой гандикап очень сложно, но на кону репутация, имя "Зенита". Если уж и дома этого соперника не то что не вынести, но не обыграть убедительно, тогда уже… Нужно выиграть, даже если отыграться не получится, но нужно, чтобы после игры футболисты "Зенита" могли сказать, что сделали все, — цитирует Генича "Рейтинг букмекеров".

В первом матче, который проходил в Минске, "Динамо" разгромило "Зенит" со счетом — 4:0. Ответная встреча команд состоится сегодня, 16 августа, на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по минскому времени.