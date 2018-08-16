закрыть
16 августа 2018, четверг, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США ввели санкции против белорусских банков

1
  • 16.08.2018, 18:08
  • 4,098

Банкам ограничен доступ к американскому рынку заемного капитала.

Как сообщает АФН, санкции введены  с 15 августа.

Белвнешэкономбанка, который является дочкой российского ВЭБа, включен в список юридических лиц, против которых США вводят санкции из-за российского участия в ситуации вокруг Украины (Executive Order 13662). Речь идет о секторальных санкциях, который ограничивают доступ самого банка к американскому рынку заемного капитала.

ЗАО «Банк Торговый Капитал» включен в список юридических лиц, против которых США вводят санкции за сотрудничество с Ираном в нарушение санкционного режима (Executive Order 13599).

Собственником этого банка является иранский банк Теджарат (владеет 99,89% акций).

Впрочем, для Белвнешэкономбанка это, скорее, уточнение прежних санкций. Напомним, банк попал в «черный список» США еще в декабре 2015 года. 

Для «Торгового капитала» ситуация с американскими санкциями тоже не нова. При Бараке Обаме, в 2012 году, США вводили санкции в отношении одного из крупнейших иранских банков – "Теждарат" (Tejarat), заподозрив его в финансировании ядерной программы Тегерана. Автоматически под санкции попала и белорусская «дочка».


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович