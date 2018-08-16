США ввели санкции против белорусских банков 1 16.08.2018, 18:08

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Банкам ограничен доступ к американскому рынку заемного капитала.

Как сообщает АФН, санкции введены с 15 августа.

Белвнешэкономбанка, который является дочкой российского ВЭБа, включен в список юридических лиц, против которых США вводят санкции из-за российского участия в ситуации вокруг Украины (Executive Order 13662). Речь идет о секторальных санкциях, который ограничивают доступ самого банка к американскому рынку заемного капитала.

ЗАО «Банк Торговый Капитал» включен в список юридических лиц, против которых США вводят санкции за сотрудничество с Ираном в нарушение санкционного режима (Executive Order 13599).

Собственником этого банка является иранский банк Теджарат (владеет 99,89% акций).

Впрочем, для Белвнешэкономбанка это, скорее, уточнение прежних санкций. Напомним, банк попал в «черный список» США еще в декабре 2015 года.

Для «Торгового капитала» ситуация с американскими санкциями тоже не нова. При Бараке Обаме, в 2012 году, США вводили санкции в отношении одного из крупнейших иранских банков – "Теждарат" (Tejarat), заподозрив его в финансировании ядерной программы Тегерана. Автоматически под санкции попала и белорусская «дочка».