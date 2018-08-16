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Обвинение запросило для Януковича 15 лет тюрьмы

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  • 16.08.2018, 18:34
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Беглый президент Украины обвиняется в госизмене.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook обнародовала текст выступления прокуроров по делу о государственной измене Виктора Януковича, в котором обвинение попросило для него 15 лет лишения свободы, сообщает "Гордон".

Сарган напомнила, что присутствующие в зале суда не смогли услышать речь прокурора из-за того, что адвокаты Януковича пытались заглушить его выступление.

"Бог каждому дает свой шанс. Сделать мир вокруг себя красивее, людей рядом – счастливее. Такой шанс получил и он – сделать Украину сильной и процветающей, а 45 миллионов граждан – успешными", – говорилось в речи.

Обвинители отметили, что Янукович предал свой народ и сбежал из Украины "в объятия агрессора".

"Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятия агрессора, который уже сжал Крым военным кольцом. Сбежал, цинично предав своих ближайших соратников. Предав даже правоохранителей, которые стояли за него до конца", – отметили прокуроры.

Они добавили, что благодаря Януковичу Украина потеряла Крым, а у крымских татар в очередной раз отобрали родину.

"Но осудят Януковича и Бог, и люди. Осудят еще в недавнем президента великой европейской державы, а теперь – одинокого предателя на службе у агрессора, без собственной страны и веры украинского народа", – говорится в речи.

После этого прокуроры назвали статьи Уголовного кодекса, по которым просят суд признать вину Януковича.

"Учитывая изложенное и принимая во внимание бесспорность, достаточность и допустимость доказательств обвинения, прошу: Януковича Виктора Федоровича, 9 июля 1950 года рождения, признать виновным в совершении инкриминируемых уголовных преступлений и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины [государственная измена] – в виде 15 лет лишения свободы; по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 [пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия] – в виде 13 лет лишения свободы; по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 [пособничество в ведении агрессивной войны] – в виде 12 лет лишения свободы", – говорится в речи обвинения.

Так, по совокупности преступлений прокуроры просили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.


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