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Фотофакт: Перед игрой с кипрским «Аполлоном» брестское «Динамо» освятило ворота

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  • 16.08.2018, 18:38

Поможет ли динамовцам святая вода - проверим сегодня вечером.

Православный священник освятил ворота и мячи футбольного клуба "Динамо-Брест" перед игрой с кипрским "Аполлоном". Соответствующее фото разместил в Твиттере пользователь Andre le Boshèl, сообщает Еврорадио.

"Аполлон", готовься. У "Динамо-Брест" есть 12-й игрок на поле", — написал он.

Игра 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет сегодня в Бресте. Это вторая встреча брестского "Динамо" и "Аполлона". В первом матче динамовцы в гостях проиграли со счетом 0:4.

Поможет ли динамовцам святая вода, проверим сегодня вечером.


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