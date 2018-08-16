Фотофакт: Перед игрой с кипрским «Аполлоном» брестское «Динамо» освятило ворота

Фотофакт: Перед игрой с кипрским «Аполлоном» брестское «Динамо» освятило ворота2
- 16.08.2018, 18:38
Поможет ли динамовцам святая вода - проверим сегодня вечером.
Православный священник освятил ворота и мячи футбольного клуба "Динамо-Брест" перед игрой с кипрским "Аполлоном". Соответствующее фото разместил в Твиттере пользователь Andre le Boshèl, сообщает Еврорадио.
"Аполлон", готовься. У "Динамо-Брест" есть 12-й игрок на поле", — написал он.
Апполон, готовься. У Динамо Брест есть 12 игрок на поле pic.twitter.com/FBzXUDl7jz— Andre le Boshèl (@AndrewBoshel) 16 августа 2018 г.
Игра 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдет сегодня в Бресте. Это вторая встреча брестского "Динамо" и "Аполлона". В первом матче динамовцы в гостях проиграли со счетом 0:4.
Поможет ли динамовцам святая вода, проверим сегодня вечером.