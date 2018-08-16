закрыть
16 августа 2018, четверг, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Не только Бодяковский: белорусы собирают покерную «дань»

  • 16.08.2018, 18:59
Фото: answers.com

Белорусские игроки в покер добились значительных успехов.

После выигрыша в 5,2 млн долларов Никита Бодяковский вошел в мировой топ-30 по сумме призовых в «живых» турнирах. Однако значительных успехов добиваются в эти дни и другие белорусские игроки в покер, пишет «Беларусь и мир».

Так, сразу два наших соотечественника отличились в серии partypoker MILLIONS Russia, которая проходила с 3  по 14 августа в Сочи.

Павел Андрианов 13 августа занял первое место в хай-роллере P600,000 + 18,000 No Limit Hold’em, получив 19,2 млн российских рублей, что эквивалентно 286,1 тысячи долларов США.

А Виктор Ходоренко в этот же день стал четвертым в главном турнире Р300,000 + 18,000 No Limit Hold’em. Это принесло ему 18 млн российских рублей, или 283,3 тысячи долларов США.

Еще один белорус показал себя в серии 49th World Series of Poker 2018, проходившей с 30 мая по 15 июля в Лас-Вегасе.

А именно: Алексей Бойко 11 июля оказался здесь на четвертом месте в ивенте $5,000 No Limit Hold’em – 30 Min Levels, заработав в результате 142,5 тысячи долларов США.

* * *    * * *    * * *

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович