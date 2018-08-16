Не только Бодяковский: белорусы собирают покерную «дань» 16.08.2018, 18:59

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Белорусские игроки в покер добились значительных успехов.

После выигрыша в 5,2 млн долларов Никита Бодяковский вошел в мировой топ-30 по сумме призовых в «живых» турнирах. Однако значительных успехов добиваются в эти дни и другие белорусские игроки в покер, пишет «Беларусь и мир».

Так, сразу два наших соотечественника отличились в серии partypoker MILLIONS Russia, которая проходила с 3 по 14 августа в Сочи.

Павел Андрианов 13 августа занял первое место в хай-роллере P600,000 + 18,000 No Limit Hold’em, получив 19,2 млн российских рублей, что эквивалентно 286,1 тысячи долларов США.

А Виктор Ходоренко в этот же день стал четвертым в главном турнире Р300,000 + 18,000 No Limit Hold’em. Это принесло ему 18 млн российских рублей, или 283,3 тысячи долларов США.

Еще один белорус показал себя в серии 49th World Series of Poker 2018, проходившей с 30 мая по 15 июля в Лас-Вегасе.

А именно: Алексей Бойко 11 июля оказался здесь на четвертом месте в ивенте $5,000 No Limit Hold’em – 30 Min Levels, заработав в результате 142,5 тысячи долларов США.

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Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.