Беларусь нуждается в вестернизации Русакович М.Н., кандидат социологических наук

16.08.2018, 19:23

Последние семь лет мы развивались почти в пять раз медленнее, чем весь мир.

Общеизвестно, что для избавления от любого негативного явления необходимо максимально точно определить причины, его порождающие.

Фундаментальной причиной коррупции белорусского общества является авторитарная система государственного управления, ее разложение.

Сегодня политическое поле страны полностью вытоптано и зачищено, гражданское общество, общественные институты отстранены от управления. Сообщества ученых-обществоведов, специалистов-профессионалов в различных областях знаний оказались невостребованными системой, общественная дискуссия как форма поиска оптимальных и наиболее эффективных решений полностью исключена из общественной жизни страны.

Монополизация права на принятие решений привела к множеству социальных проблем в обществе. Все это породило атмосферу неуверенности, падение доверия к власти, разрушение нравственной и социальной ответственности граждан за судьбу страны, стремление к индивидуализации личных устремлений в условиях, когда государство в значительной степени утратило роль социального партнера.

Лицемерие, цинизм, лжесвидетельство, привычка врать стали неотъемлемыми атрибутами государственной политики и нормой поведения значительного числа ее граждан и служат для них способом самосохранения в условиях токсичной среды.

Любая власть неспособна самостоятельно себя эффективно контролировать. Авторитарная же власть неизбежно становится коррумпированной, т.е.преступной, так как общество полностью устраняется от контроля над ней. Законодательная и судебная власть утрачивают функцию сдерживающих противовесов. Государство начинает управляться не по законам, а по указам. Личные права людей подменяются личными привилегиями, которые даются правителем.

Бесплатная раздача земельных участков в Дроздах высшим государственным чиновникам, передача в индивидуальном порядке за бесценок госпредприятий белорусским олигархам, предоставление права на высокодоходные бизнесы (оружейный, нефтяной, сигаретный) без проведения открытых тендеров и аукционов перечеркивают все усилия и заклинания о бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

Привилегии друзьям, прикрытие от ответственности тех, кому симпатизируем, создание теневого бюджета по своему усмотрению — это и формирует базовую среду для коррупции.

Пока будут существовать разные стандарты для различных групп населения страны, надеяться на искоренение коррупции бессмысленно.

Нельзя побороть коррупцию, когда сама система государственной власти является порочной. Переход на демократические принципы управления позволит задействовать ряд действенных институтов, способных обуздать коррупцию.

Прежде всего, речь идет о формировании гражданского общества, способного сформировать такой действенный институт противодействия коррупции, как общественный контроль.

Только независимый судья, независимый прокурор, независимый парламент представляют собой наиболее эффективное средство в профилактике коррупционных проявлений. Важнейшим фактором в борьбе с коррупцией является наличие независимых средств массовой информации. Однако вопреки здравому смыслу, государство чинит всяческие препятствия журналистским расследованиям. Именно отсутствие гласности порождает возможность развития коррупционных проявлений.

Становится все более очевидным, что архаичность устройства политической системы с нарастающей опасностью сдерживает возможности ее экономического роста. Система не способна больше генерировать такой уровень доходов, который бы обеспечивал приемлемый уровень жизни и пенсионного обеспечения, исключал бы необходимость получения теневых доходов.

Правящие белорусские элиты интеллектуально отстали от тех вызовов, которые надо было решать. В руководстве не оказалось достаточного количества интеллектуалов, способных осмыслить происходящее и предложить решение качественно новых задач. Итогом такой политики стало резкое замедление социально-экономического развития страны. Беларусь последние семь лет развивалась почти в пять раз медленнее, чем весь мир. Таков печальный итог развития белорусской социальной модели.

Однако вместо того чтобы объективно оценить случившееся и признать базовые причины ущербности белорусской социальной модели и заняться поиском оптимальных путей ее реформирования, объявлена очередная антикоррупционная кампания.

На этот раз виновниками положения выставлено сообщество белорусских врачей. Непонимание того, что подлинной причиной «дела врачей-коррупционеров» является давно изжившая себя система организации медицинского обеспечения в стране, создающая условия для коррупционных проявлений для игроков медицинского рынка, а не нечестные врачи, привело к тому, что государство в очередной раз все свои усилия сосредоточило исключительно на репрессивных методах, оставив без анализа реальные причины этого социального зла.

Для выхода из тупика, в котором оказалась Республика Беларусь, сегодня недостаточно провести модернизацию. Решение проблем современной Беларуси невозможно без вестернизации. Как показывает мировая практика, именно переход к западным стандартам жизни позволяет государствам достигнуть нового качества жизни, добиться существенного роста экономики, создать комфортные условия для проживания своих граждан.

Попытки решить коррупционную проблему исключительно силовыми методами обречены на провал. Если руководство страны реально заинтересовано найти эффективные пути ее решения, необходимо провести открытую общественную дискуссию ученых, специалистов в различных социальных областях знаний, практиков, руководителей общественных объединений и политических партий вне зависимости от их политических взглядов, иных заинтересованных лиц, а не только сугубо представителей силовых структур.

Только создание атмосферы доверия в обществе, уважительное отношение к своим гражданам, развитие подлинного самоуправления в обществе способны создать эффективные механизмы преодоления коррупции.

Русакович М.Н., кандидат социологических наук, «Свободные новости»