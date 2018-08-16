Московский суд согласился отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест 16.08.2018, 19:33

Анна Павликова

«Марш матерей» дал свои плоды?

Дорогомиловский суд Москвы 16 августа согласился отпустить под домашний арест Анну Павликову. Она будет жить в квартире с родителями и сестрой, ей запрещено вести переговоры по мобильному телефону и интернету, а также обсуждать с представителями прессы обстоятельства своего дела, сообщает "Настоящее время".

Дело Марии Дубовик также будет рассмотрено сегодня.

Павликова и Дубовик, которым 18 и 19 лет соответственно, проходят по делу "Нового величия" – "экстремистской организации", созданной агентами ФСБ. Они сидят в СИЗО с весны 2018 года, и их состояние в тюрьме резко ухудшилось.

Накануне в Москве прошел "Марш матерей" с требованием освободить Павликову и Дубовик и отказаться от "репрессивных мер" в отношении подростков в России. Мероприятие не было согласовано с властями, но имело большой резонанс.

Матери и отцы российских детей, многие из которых в последние годы стали фигурантами уголовных дел за участие в протестных митингах или посты в соцсетях, принесли игрушки к Верховному суду. В суд, где рассматривалось продление ареста Павликовой и Дубовик, многие люди также принесли мягкие игрушки.

Накануне следователь, который ведет дело "Нового величия", попросил суд изменить меру пресечения девушкам. Он объяснил это тем, что следствие в отношении них завершено, а Павликовой неизвестны имена свидетелей, и она не может оказать на них давление.

Ранее суд отпускать Дубовик и Павликову из СИЗО категорически отказывался, указывая на серьезность предъявленных им обвинений. Но в этот раз согласился изменить меру пресечения.

Павликову и Дубовик арестовали весной 2018 года. В основу их дела по по части 1 и 2 статьи 282 УК РФ ("Создание и участие в экстремистском сообществе") легли показания капитана уголовного розыска, оперативника Центра "Э" МВД Михаила Расторгуева и его агентов, в том числе внедренного в организацию сотрудника ФСБ, и еще одного засекреченного свидетеля. Именно они были одними из организаторов "экстремистской организации, планировавшей свержение государственной власти в России", и, в частности, написали ее устав.

Всего по делу "Нового величия" арестованы девять человек. Четверо, включая двух девушек (Павликова на момент задержания была несовершеннолетней), остаются в СИЗО.

Адвокаты несколько раз просили суд пересмотреть меру пресечения как минимум для Павликовой и Дубовик, считая, что девушкам, не принимавшим активного участия в работе организации, необязательно находиться под стражей.

У Павликовой и Дубовик начались сложности со здоровьем. Павликова жаловалась, что ее держали в холодной камере, из-за чего у нее возникли проблемы с почками и репродуктивными органами, а у Дубовик обнаружили опухоль и начались проблемы с щитовидной железой, зрением и пищеварением. Все обвиняемые по делу "Нового величия" неоднократно заявляли о применении следователями к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

Однако во ФСИН заявили, что арестованным "не требуется экстренное лечение", и оценили их состояние "как удовлетворительное".