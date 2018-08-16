Беда не приходит одна 3 Сергей Жбанов

16.08.2018, 19:42

2,478

С каждым днем невеселые перспективы нефтепереработки принимают все более ясные очертания.

Две главные экономические новости прошедшей недели вызвали противоречивые чувства. Так, Лукашенко предрек мясную экспансию из Беларуси на российский рынок, поскольку «в России нет мяса». И это, видимо, хорошая новость. Другая, увы, плохая. Впрочем, только на первый взгляд. По словам замминистра финансов Дмитрия Кийко, в ближайшие годы из-за налогового маневра российские нефтепродукты могут вытеснить белорусские на внутреннем рынке Беларуси.

Ну что ж, будем разбираться в новостях, как говорится, по мере их поступления. Для этого стоить напомнить, что в конце марта т.г. Лукашенко разочаровался в российском рынке и потребовал от тружеников АПК Беларуси активно искать альтернативу данному рынку сбыта. Но прошло всего лишь 4 месяца, как в адрес отечественных животноводов поступило высочайшее распоряжение вновь обратить взор на Россию.

Однако выполнить второе мудрое распоряжение будет ничуть не легче, чем первое. Прежде всего, потому что слухи об отсутствии мяса на российском рынке и грядущем росте оказались сильно преувеличены - не только белорусский АПК, но и российские аграрии с животноводами сумели воспользоваться режимом эмбарго. За последние 4 года в России заметно вырос объем производства основных видов мяса и молочных продуктов и, как следствие, уровень конкуренции на российском продовольственном рынке.

Как сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, доля отечественной мясной продукции в розничной торговле РФ превышает 98%. «Информация об отсутствии мяса в стране является не только сильно преувеличенной, она абсолютно далека от реальности», - пояснил он. Юшин также предположил, что глава соседнего государства дал оценку ситуации на российском мясном рынке, «основываясь на неполной, однобокой и некорректной информации, озвученной от лица некоторых российских мясопереработчиков».

Дискуссия столь важных персон, знающих толк в животноводстве, безусловно, заслуживает особого внимания. Тем не менее не стоит забывать о том, что реальный баланс между спросом и предложением товаров на любом отдельно взятом внутреннем рынке формируется не только на базе роста отечественных производственных мощностей.

Например, низкая цена импортного предложения может пробить брешь даже в российском колбасном патриотизме. Поэтому попытки провоза в Россию больших и малых партий мяса из третьих стран (например, Украины) не прекратятся до тех пор, пока для этого будут существовать выгодные экономические условия.

К сожалению, на прошлой неделе ситуация развивалась по неблагоприятному сценарию. Условия экспорта товаров в Россию резко ухудшились как для легальных экспортеров, так и для контрабандистов всех мастей. 9 августа курс российской валюты по отношению к белорусскому рублю снизился на 1,86% в ходе валютных торгов на БВФБ. После чего равновесие, возле которого, по оценке Нацбанка Беларуси, находился реальный курс белорусского рубля, надо полагать, было нарушено. И это важно, поскольку на вторую половину 2018г. банковский регулятор прогнозировал сохранение стабильной ситуации.

К сожалению, неценовые факторы повышения конкурентоспособности, на которые уповает Нацбанк Беларуси, ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности обычно не растут столь стремительно. Очевидно, что это не самый последний обвал российской валюты, поскольку в арсенале властей США новых видов санкций против России еще немало. И на каждую новую порцию американских запретов российский рубль, а, значит, и его белорусский собрат будут реагировать вполне предсказуемо.

Вот поэтому стоит помнить о том, что даже команда реформаторов, возглавившая Нацбанк в 2015г., была вынуждена ради спасения белорусского экспорта начать с девальвации белорусского рубля.

Кстати, 9 августа, в ходе тех же валютных торгов на БВФБ, курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 1,67%, а это уж никуда не годится. Согласно недавнему отчетному докладу руководства Нацбанка, при снижении курса белорусского рубля к доллару США на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят BYN230 млн., а потери бюджета от переоценки внешнего долга - BYN330 млн. Поэтому цену данного события для белорусской экономики подсчитать может каждый самостоятельно.

Но беда не приходит одна. С каждым днем невеселые перспективы отечественной нефтеперерабатывающей индустрии принимают все более ясные очертания. По словам замминистра финансов Дмитрия Кийко, в ближайшие годы из-за налогового маневра российские нефтепродукты могут вытеснить белорусские на внутреннем рынке Беларуси.

«Если у них производство нефтепродуктов будет субсидироваться, а у нас нет, то у нас будет более высокая цена на нефтепродукты, и тогда российские нефтепродукты будут вытеснять наши на внутреннем рынке», - цитирует агентство «Интерфакс» заявление замминистра финансов.

Ну что ж, белорусский потребитель вряд ли огорчится предложению дешевых автобензинов и дизтоплива, независимо от страны их происхождения. Вот только не будем обольщаться. Власти вполне могут поступить с моторным топливом так же, как с сахаром, установив минимальные цены на белорусском розничном рынке. Сегодня Минфин Беларуси куда более озабочен вариантами сохранения механизма поступления доходов из российского бюджета от так называемой «перетаможки» за 6 млн. т нефти ежегодно. Ведь из этих средств погашалась немалая доля белорусского внешнего госдолга.

Но Москва пока упирается, не соглашаясь на сохранение компенсации, поскольку налоговый маневр предпринимался в т.ч. и ради ликвидации в 2019г. данной бюджетной статьи расходов на содержание соседнего государства.

Поэтому, что бы ни решили в Москве и Минске, народ точно проголосует рублем за дешевое мясо и бензин, причем независимо от страны происхождения товара.

Сергей Жбанов, «БелГазета»