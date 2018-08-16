закрыть
16 августа 2018, четверг, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Нашумевший белорусский фильм «Хрусталь» выйдет в широкий прокат

  • 16.08.2018, 20:28
кадр из фильма

Минчане смогу лично оценить первый белорусский фильм, выдвинутый на «Оскар».

Драматическая комедия «Хрусталь», ставшая хитом международных кинофестивалей и получившая положительные отзывы иностранной прессы, выходит в широкий минский прокат, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Центре визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

Премьера дебютной полнометражной ленты режиссера Дарьи Жук состоится 29 августа в кинотеатре «Москва». Билеты доступны на сайте ByCard и в кассах кинотеатра.

Действие фильма происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельной анкете на американскую визу девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Там она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «американской мечты».

— Сюжет «Хрусталя» разворачивается в середине 90-х, так как это время, которое я хорошо знаю из личного опыта. Мой протагонист Веля — диджей, мечтающая поехать в Чикаго, чтобы посетить колыбельную хауса. Мы встречаем ее в одной из очередей в посольство. Она молода и полна иллюзий, она все еще чувствует себя центром своего мира. Она архетип американца, застрявшего в постсоветском беспорядке. Свобода, которую ищет девушка, недоступна, и в той реальности, в которой она живет, индивидуализм не всегда побеждает, — рассказывает режиссер.

На премьере в Беларуси картину представят Дарья Жук, актеры фильма, участники съемочной группы. После показа в «Москве» создатели ответят на вопросы зрителей.

Мировая премьера состоялась в июне этого года на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию «К Востоку от Запада». В июле «Хрусталь» получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе. Фильм приглашен более чем на 20 кинофестивалей по всему миру. Положительные отзывы о нем написали издания Hollywood Reporter, Screen International, Variety, «Коммерсантъ» и многие другие.

С 30 августа картину можно будет увидеть в кинотеатрах «Аврора», «Пионер», «Беларусь», «Мир», «Ракета», «Киев», «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen и «АртКинотеатр».

Прокат фильма осуществляется Центром визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» в рамках проекта «Лістапад. Коллекция». Генеральный партнер проката в Беларуси — EPAM Systems.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович