Нашумевший белорусский фильм «Хрусталь» выйдет в широкий прокат 16.08.2018, 20:28

кадр из фильма

Минчане смогу лично оценить первый белорусский фильм, выдвинутый на «Оскар».

Драматическая комедия «Хрусталь», ставшая хитом международных кинофестивалей и получившая положительные отзывы иностранной прессы, выходит в широкий минский прокат, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Центре визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

Премьера дебютной полнометражной ленты режиссера Дарьи Жук состоится 29 августа в кинотеатре «Москва». Билеты доступны на сайте ByCard и в кассах кинотеатра.

Действие фильма происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельной анкете на американскую визу девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Там она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «американской мечты».

— Сюжет «Хрусталя» разворачивается в середине 90-х, так как это время, которое я хорошо знаю из личного опыта. Мой протагонист Веля — диджей, мечтающая поехать в Чикаго, чтобы посетить колыбельную хауса. Мы встречаем ее в одной из очередей в посольство. Она молода и полна иллюзий, она все еще чувствует себя центром своего мира. Она архетип американца, застрявшего в постсоветском беспорядке. Свобода, которую ищет девушка, недоступна, и в той реальности, в которой она живет, индивидуализм не всегда побеждает, — рассказывает режиссер.

На премьере в Беларуси картину представят Дарья Жук, актеры фильма, участники съемочной группы. После показа в «Москве» создатели ответят на вопросы зрителей.

Мировая премьера состоялась в июне этого года на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию «К Востоку от Запада». В июле «Хрусталь» получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе. Фильм приглашен более чем на 20 кинофестивалей по всему миру. Положительные отзывы о нем написали издания Hollywood Reporter, Screen International, Variety, «Коммерсантъ» и многие другие.

С 30 августа картину можно будет увидеть в кинотеатрах «Аврора», «Пионер», «Беларусь», «Мир», «Ракета», «Киев», «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen и «АртКинотеатр».

Прокат фильма осуществляется Центром визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» в рамках проекта «Лістапад. Коллекция». Генеральный партнер проката в Беларуси — EPAM Systems.