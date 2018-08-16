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Foreign Affairs: Почему рейтинги Путина резко упали

  • 16.08.2018, 20:30
ВЛАДИМИР ПУТИН
Фото: Getty Images

Резкое падение уровня одобрения хозяина Кремля показывает, что он не так уж неуязвим.

В последние месяцы растущее разочарование общества внутренней политикой привело к резкому спаду популярности Путина. Для российского политического класса это знак того, что рейтинги Путина перестали быть неуязвимыми, и это может иметь реальные последствия для его следующего срока и потенциальной борьбы за наследование власти, пишет в статье для Foreign Affairs, (перевод - inopressa.ru) Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика" Московского центра Карнеги.

Главная причина спада - предложение повысить пенсионный возраст. Власти старались смягчить возможное недовольство и защитить популярность Путина, но они недооценили степень чувствительности этого вопроса и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны различных социальных и возрастных групп.

"Причина общественного возмущения в том, что это предложение нарушает неписаный российский социальный договор, согласно которому правительство оберегает так называемую стабильность, поддерживает умеренные социальные блага и поощряет чувство национальной гордости в обмен на политическую поддержку со стороны общества и безразличие к процветанию коррупции наверху политической пирамиды.

Поскольку государство долгие годы воспитывало иждивенческие настроения среди российской общественности, неудивительно, что большинство считает обязанностью государства поддерживать систему соцобеспечения в существующем состоянии", - пишет Колесников.

Но это только один фактор, отмечает автор статьи. "Успешная внешнеполитическая повестка Путина уже начинает терять свою способность приносить поддержку общества наперекор растущему внутреннему недовольству", - указывает аналитик.

"Пока что российским политтехнологам еще предстоит обновить свой набор инструментов для мобилизации масс в ответ на падающую популярность Путина. Вероятно, они продолжат преподносить его как поборника славной истории России, Русской православной церкви, спортивных побед, амбициозных строительных проектов и военной силы. Но эти методы уже не так эффективны, как прежде", - полагает автор.

Он не исключает, что рейтинг Путина стабилизируется на уровне более низком, но устойчивом. Это не фатально: его предшественник Борис Ельцин удерживал власть практически без общественной поддержки. "Тем не менее, если рейтинги Путина будут оставаться низкими, Кремль, скорее всего, попытается устроить какое-то представление, чтобы отвлечь внимание от многочисленных социальных проблем России", - считает эксперт.

Кремль может поднажать с эффектными внешнеполитическими жестами, но те утратили свою силу. Июльский опрос "Левада-центра" показал значительный рост положительного отношения к Западу после чемпионата мира по футболу. Другой способ отвлечь внимание - продолжить цунами арестов предполагаемых шпионов и предателей, от Карины Цуркан из "Интер РАО" до 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева. Чем абсурднее эти дела, тем эффективнее отвлечение внимания от социальных проблем, говорится в статье.

В теории Путин обязан, согласно российской конституции, оставить пост президента в 2024 году, а падающая общественная поддержка может увеличить вероятность появления преемника. "Однако Путин будет чувствовать себя спокойно, только если преемник будет таким, каким был он сам для Ельцина", - пишет автор. Путин был выбран главным образом для того, чтобы обеспечить безопасность Ельцина, его семьи и политических соратников.

"Если Путин не сможет обеспечить себе такого преемника-защитника, то, вероятно, он найдет способ остаться во власти в 2024 году, возможно, путем внесения поправок в конституцию России. Но это только усилит жажду политических и социальных перемен в российском обществе", - полагает автор.

"Пока что резкое падение уровня одобрения Путина показывает, что он не так уж неуязвим в политическом плане, как считалось ранее. Чтобы исправить ситуацию, ему и его кремлевским политтехнологам придется похлопотать", - подытоживает Колесников.


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