США пригрозили Турции новыми санкциями 16.08.2018, 20:39

Дополнительные санкции последуют, если Анкара не освободит пастора Брансона.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Штаты введут дополнительные санкции, если Турция не освободит американского пастора Эндрю Брансона, пишет «Новое время».

Об этом сообщает Bloomberg News.

1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к удержанию американского пастора Эндрю Брансона, и заморозил их активы.

Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Санкции привели к падению лиры до рекордных значений - с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановились. Вскоре Трамп объявил, что американские власти в два раза увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.

Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары и пригрозил бойкотом электронной продукции из США.