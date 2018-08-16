Чиновники забрали у матери 3-месячного ребенка, «пока ей делали операцию» 7 16.08.2018, 20:53

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Жительница Лоева Алеся Фоминых вместе с бабушкой на приеме ПЦ "Весна"

В Лоеве разыгралась настоящая семейная драма.

34-летняя жительница Лоева Олеся Фоминых три месяца назад родила сына. Его зовут Максим. Мальчик ни одного дня не провел в родительском доме – лежал с матерью в больнице из-за порока сердца и низкого гемоглобина. Позже за ним пришли чиновники из Лоевского райисполкома и забрали в гомельский детский дом, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Мне разрешили его обнять и поцеловать. Сказали, что мой муж выпивает, а в моем доме нет условий, чтобы растить сына. Я говорю: причем тут мой муж? Я с ним даже не расписана», – рассказывает Олеся.

По словам женщины, основанием отобрать ребенка стала неисправная газовая плита, отсутствие воды в частном доме, отсутствие заготовленных на зиму дров, неубранный двор и сожитель-алкоголик.

«Отец Максима действительно выпивал, но сейчас устроился на работу. Мы уже сделали ремонт в доме: поклеили обои, покрасили пол, поставили новую газовую плиту. У нас есть и кроватка, и коляска для Максима. А денег на проведение воды у нас нет», – говорит мама Максима.

Сейчас женщина находится на больничном – во время пребывания в больнице с Максимом ей сделали операцию по удалению аппендицита.

«Максима забрали сразу после операции. Все происходило на моих глазах», – говорит Олеся.

Олеся Фоминых до декретного отпуска работала уборщицей в Лоевском райпо и зарабатывала там Br 200. Отец Максима – алкоголик, стоит на учете. По словам Галины, матери Олеси, он зарабатывает Br 250.

«У нас в Лоеве такие зарплаты. Здесь работы нет», – говорит бабушка Максима.

Декретные деньги Олеся уже не получает. Чиновники придали ей статус «обязанного лица» – человека, обязанного возмещать расходы государства на содержание детей в случаях, когда их забрали на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних или решения суда без лишения родительских прав.

«Комиссия по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома еще в июле постановила, что Максим «находится в социально опасных условиях из-за ненадлежащего выполнения родителями их обязанностей», – цитирует постановление бабушка Максима. – «Это все не соответствует действительности. Ребенок ни одного дня не спал в их доме. Все время Олеся была с ним в больнице».

По словам Галины, чиновники требуют от ее дочери немедленно найти работу, чтобы оплачивать расходы на содержание Максима в детском доме.

«У Андрея [отец Максима. – Прим.] будут забирать на эти расходы 70% заработка. То же самое будет с Олесей. Но сейчас у них нет ни копейки», – говорит женщина.