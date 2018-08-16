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Польша становится меккой для трудовых мигрантов

  • 16.08.2018, 21:00
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Наша западная соседка остро нуждается в рабочих руках.

Польша не соглашается на введение принудительных квот на принятие беженцев и так называемых социальных иммигрантов, однако, все чаще говорится о том, что Польша становится меккой для трудовых мигрантов. В 2017 году было выдано 234 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев в Польше, а это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Больше всего желающих, решивших поехать на работу в Польшу, среди граждан Украины, Беларуси, Вьетнама и Узбекистана. Хотя наблюдается и новое явление на миграционном рынке труда: все больше трудовых мигрантов активнее ищут работодателей в других странах Евросоюза, например, в Чехии, Словакии, странах Балтики, где оплата труда выше, чем в Польше.

О ситуации с иностранными работниками, их правами и проблемами, а также об их положении на польском рынке Польское Радио говорило с Мартином Новацким из Союза предпринимателей и работодателей.

- Действительно ли Польше так необходимы трудовые мигранты?

- Да, трудовая миграция действительно необходима Польше. Еще в 2016 году мы посчитали и сообщили в нашем отчете «Польская демографическая катастрофа», что к 2050 году население Польши составит лишь 34 миллиона человек и почти 11% из них - это пенсионеры. Поэтому, если мы хотим сохранить процветание, экономическую структуру и финансовые пенсии, мы должны принять экономических мигрантов.

- Чем обоснована тенденция, что все больше трудовых мигрантов выбирают уже не Польшу, а другие страны, например Германию? Означает ли это, что польский рынок уже неинтересен и неконкурентоспособен?

- У меня есть данные по первому кварталу текущего года касательно количества вакансий на польском рынке труда: их было 152 тысячи. Но в Германии за тот же период число вакансий составило 1 180 000 вакансий. Разница в цифрах очевидна, и мы видим, что конкуренция в Европе на этом рынке огромна. Мы ищем работников, Германия также ищет рабочие руки. Мы должны как-то реагировать на это.

- Существует мнение, будто трудовые мигранты, приезжая в Польшу, «отбирают» рабочие места у самих поляков, что неизбежно ведет к росту уровня безработицы в стране. Так ли это?

- Это было бы обоснованным утверждением в ситуации очень резкого и интенсивного наплыва трудовых мигрантов. Но давайте вспомним ситуацию довольно интенсивного притока мигрантов из Украины в период начала военного конфликта. Это должно было негативно повлиять на уровень безработицы в Польше, однако этого не произошло. Более того, цифры говорят обратное: чем больше мы принимает трудовых мигрантов, тем ниже уровень безработицы. Напомню, что в этому году зафиксирован самый низкий показатель уровня безработицы за последние 28 лет.

- Польская экономика очень зависит от конъюнктуры на мировом рынке, это очевидно. Сегодня наблюдается заметное развитие польской экономики, растет ВВП и т.д. Как изменится ситуация трудовых мигрантов в Польше, если экономика страны пошатнется?

- Если в Польше не будет работы, не будет возможности заработать, то люди просто перестанут приезжать, по крайней мере в таком темпе и масштабе, и, конечно, поедут туда, где работа есть, вот и все. Однако, я не думаю, что для Польши это станет большим потрясением, да и резких непредсказуемых скачков в экономике пока не ожидается.

Согласно исследованиям, в настоящее время 39 % малых и средних предприятий в Польше дают работу иностранцам из стран, не входящих в Европейский Союз. Интересно, что лидером в трудоустройстве иностранцев не являются большие международные корпорации и фирмы, а именно малый и средний бизнес. Если посмотреть данные по отдельным отраслям, то наивысший процент иностранцев задействован в предприятиях в сфере строительства - 53 %, 35 % - в сфере услуг, 48 % - в промышленности и 38 % в торговле.

Что касается оплаты труда, то те же исследования показывают, что 40 % польских предприятий платит одинаковые зарплаты полякам и сотрудникам-иностранцам, 10 % - что иностранцы в их фирмах получают большее вознаграждение, и четверть признает, что платит иностранцам меньше, нежели своим согражданам.

- Польское право о трудоустройстве иностранных граждан постоянно меняется, в чем-то облегчая пребывание трудовых мигрантов, а в каких-то аспектах, наоборот, появляются новые сложности. Как сегодня обстоит дело с соблюдением прав иностранцев, работающих в Польше?

- Если мы обеспечиваем работнику соблюдение правовых и, конечно, социальных норм, общечеловеческих норм, то почему трудовой мигрант до сих пор находится в прямой зависимости от своего работодателя и не может просто сменить место работы? Если мы даем ему разрешение работать в Польше, то давайте и дадим ему возможность выбирать, у кого и сколько работать. Я выступаю за то, чтобы расширить временные рамки выдаваемых разрешений на работу до двух лет, а не на полгода или год, как есть сейчас. Трудовой мигрант должен обладать свободой «перемещения» по польскому рынку труда. Это и является на сегодняшний момент главной проблемой, с которой сталкивается трудовой мигрант в нашей стране.


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