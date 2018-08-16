Американский фитнес-тренер развенчал пять мифов о питании 1 16.08.2018, 21:06

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В питании бывает трудно разобраться.

Особенно, когда тебя окружает недостоверная информация, пишет «Новое время».

По этой причине сложно составить оптимальный рацион – кажется, что делаешь шаг вперед и пять шагов назад.

Масла в огонь подливают мифы, бытующие в этой индустрии. Они окружают и не дают приблизиться к желаемым целям.

Разберемся с пятью крупнейшими мифами о питании.

Нужно употреблять очень много белка

Белок необходим телу и играет важнейшую роль в построении мышц и восстановлении.

Один грамм белка дает 4 калории – столько же, сколько углеводы, и существенно меньше, чем жиры. Они дают 9 калорий на грам.

Но сколько белка действительно нужно?

Под влиянием бодибилдеров распространилась идея о том, что чем больше, тем лучше.

В действительности это неправда. Оптимальное количество белка, необходимого ежедневно как для построения, так и для поддержания мышц, составляет 0,6 – 1 г на килограмм вашего веса.

Вы обязаны завтракать

Если послушать некоторых людей, то можно подумать, что если не есть завтрак, можно вскоре умереть.

Однако исследования показывают, что многие из популяризируемых аргументов, говорящих о необходимости завтрака, не имеют под собой достаточно доказательной базы и включают предвзятую трактовку данных.

Научный анализ говорит о том, что существующие аргументы в пользу обязательного завтрака слабые. Исследования не обнаружили причинно-следственных связей между пропуском завтрака и энергетическим балансом.

Некоторые люди по утрам голодны и лучше функционируют, если позавтракают. Другие могут пропустить этот прием пищи и поесть позже, но чувствовать себя при этом отлично.

Что касается потери или набора веса, то определяющим фактором является общая сумма потребленных за день калорий, а не съеденный или несъеденный завтрак.

Голодать плохо

Не знаю, откуда взялась эта идея. Возможно оттуда же, откуда мысль о вреде пропущенного завтрака. Или из предположения, будто при голодании в течение любого периода времени ваше тело перейдет в особый режим. Но все это неважно, потому что короткое голодание не несет никакого вреда.

В действительности многочисленные исследования показали, что короткие голодовки приносят много пользы:

• 12- и 36-часовое голодание приводит к увеличению окисления жира;

• Исследования показали, что после голодания в теле увеличивается концентрация гормона роста;

• Краткосрочное голодание ускоряет метаболизм на 3,6 – 10%.

Нужно есть 5-6 раз в день маленькими порциями, чтобы разогнать обмен веществ

Исследования показали, что увеличение частоты прием пищи не увеличивает число сожженных калорий.

Ученые сравнивали две группы:

• Одну, участники которой ели шесть раз в день;

• Вторую, в которой ели три раза в день

В результате выяснилось, что увеличение частоты приема пищи не способствует большей потере веса.

Кроме того, анализ множества исследований, посвященных питанию, заключил, что при одинаковом числе потребленных калорий отсутствует разница в количестве сожженных калорий между теми, кто ест чаще, и теми, кто ест реже.

Что это значит?

Ешьте так часто, как хотите. Будь то два или восемь раз в день.

Важно лишь общее число потребленных калорий и именно оно определит те изменения в весе, которые вы увидите.

Тело способно переварить лишь 30 г белка за прием пищи

Этот миф бытует столько, сколько я интересуюсь темой. И хотя его опровергали очень многие, он по-прежнему блуждает по фитнес-форумам.

Откуда взялся этот миф?

Не уверен, что кто-нибудь знает ответ на этот вопрос. Но думаю, что это могло быть исследование об усвоении протеина. Оно обнаружило, что на усваивание 30 г протеина организму требуется три-четыре часа.

Правда?

Не имеет значения, съедите ли вы 10 или 50 г белка, организм сможет его переработать. Об этом говорят различные исследования.

Как и со многими другими вещами, в вопросах еды следует ориентироваться на то, что работает в вашем конкретном случае. Поэтому необходимый белок можно употреблять как в течение дня, так в один присест.

Итак, питание не должно быть сложной или модной темой.

Надеюсь, мы развеяли пять худших мифов. И усвоили:

• Не нужно есть невероятное количество белка;

• Не нужно завтракать, если вы не хотите;

• В голодании нет ничего плохого;

• Питание пять-шесть раз в день не ускорит метаболизм;

• Тело может переварить больше 30 г протеина за раз.