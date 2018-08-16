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Вести с фронтов: открыта база данных о борьбе Европы с Кремлем

  • 16.08.2018, 21:13
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Как бороться с российской пропагандой?

"Используемая Кремлем тактика агрессивного расширения своего влияния за счет распространения дезинформации и поддержки европейских экстремистских и радикальных политиков вызвала сильную негативную реакцию по меньшей мере в 14 из 28 стран, входящих в настоящее время в Европейский союз", сообщает "Радио Свобода".

К такому выводу пришли эксперты проекта Kremlin Watch, организованного базирующимся в Праге исследовательским центром European Values ("Европейские ценности"). На днях Kremlin Watch запустил новый сайт, который авторы проекта характеризуют как, вероятно, крупнейшую в Европе открытую базу данных о "гибридных" действиях России по расширению своего влияния в европейских странах и о контрмерах, которые принимает в этой связи Европа.

 

Активизация разведывательных, экономических и информационных усилий Кремля в европейских странах – тема не новая, но в последнее время она вновь на слуху. Так, в Великобритании предметом официального расследования стали контакты предпринимателя Аррона Бэнкса, которого подозревают в том, что через него Россия финансировала в 2016 году кампанию за выход Великобритании из Евросоюза – накануне референдума по этому вопросу.

В Венгрии бывший высокопоставленный сотрудник венгерской контрразведки Ференц Катрейн поделился со СМИ своими наблюдениями о резко усилившейся активности российских разведывательных служб в этой стране.

Возможно, реакцией на эти сообщения стала "тихая", без официальных протестов, высылка из Будапешта нескольких российских дипломатов, а также куда более громкое дело Белы Ковача по прозвищу "КГБела" – венгерского депутата Европарламента, находящегося сейчас под судом по обвинению в шпионаже в пользу России. (Об этом деле Радио Свобода уже подробно рассказывало).

В июле этого года произошла высылка двух российских дипломатов из Греции – до сих пор одной из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю стран ЕС и НАТО. (Еще двоим дипломатам запретили въезд в Грецию).

Высланных обвинили в попытке подкупа ряда чиновников и духовных лиц. Вскоре стала известна интересная подноготная российско-греческого конфликта. Журналисты из международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали информацию о том, что живущий в Греции миллиардер, выходец из России и бывший депутат Госдумы Иван Саввиди профинансировал организаторов акций протеста в Македонии – против заключенного с Грецией соглашения о новом названии этой бывшей югославской республики.

С организацией аналогичных протестов с греческой стороны оказались связаны те самые высланные российские дипломаты. Дело в том, что из-за конфликта между Грецией и Македонией по поводу названия последней Афины блокировали ее вступление в НАТО. Теперь это препятствие устранено – к неудовольствию Москвы.

Фрагмент главной страницы сайта Kremlin Watch

Команда Kremlin Watch попыталась свести воедино эти и подобные случаи и проанализировать, с какими именно угрозами в сфере безопасности, связанными с политикой России, сталкиваются сейчас власти и гражданское общество европейских стран, и каким образом эти угрозы могут быть нейтрализованы.

Об этом Радио Свобода рассказала координатор проекта Kremlin Watch Вероника Вихова.

– Как можно охарактеризовать ваш проект, что это – база данных, аналитическое обозрение, небольшое СМИ?

 

– В центре проекта – интерактивная карта, с помощью которой можно узнать, как именно то или иное из европейских государств (речь идет не только о членах ЕС) борется с дезинформацией и другими "гибридными" методами, используемыми для усиления российского влияния.

В каждом разделе можно найти ссылки на те или иные правительственные материалы, аналитику, инициативы гражданского общества, публикации в СМИ на соответствующие темы. Есть там и наша аналитика – рейтинг государств в соответствии с принимаемыми ими мерами противодействия российскому влиянию. Это анализ действий нескольких десятков стран за последний год.

– По каким критериям вы их оценивали?

 

– Критериев три. Первый – это восприятие российского влияния и связанных с ним угроз политической элитой данной страны. Это можно оценить по стратегическим документам, выступлениям политических лидеров, тематике предвыборных кампаний – содержат ли все они хотя бы упоминание о политике Кремля как факторе, угрожающем национальной безопасности.

Второй критерий – что конкретно сделано в данной стране: созданы ли какие-то органы, занимающиеся борьбой с "гибридными" угрозами, как эта тема разъясняется общественности, существуют ли программы обучения медиа-грамотности в школах и т.д. Ну и критерий третий – деятельность спецслужб европейских стран, их работа по отражению таких угроз, насколько о ней можно судить по открытым источникам. Это ежегодные отчеты контрразведок, выступления представителей спецслужб и экспертов в области безопасности на парламентских слушаниях, конференциях – это в последние годы происходит всё чаще.

– И какая же в итоге получилась расстановка?

– Мы разделили страны на несколько групп. Наиболее благополучная обозначена как full-scale defenders – "полномасштабно обороняющиеся". У них есть наиболее полная стратегия борьбы с угрозами безопасности, связанными с политикой Кремля. Это на данный момент Великобритания, Швеция и страны Балтии.

На другом полюсе – страны, где не уделяется почти никакого внимания этой проблеме. Туда мы включили Грецию и Кипр. Шесть других стран, где положение лишь немногим лучше – Австрия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Португалия и Словения.

2016 году премьер-министр Греции Алексис Ципрас и Владимир Путин улыбались друг другу. Сейчас отношения между Афинами и Москвой испортились
Фото: ЕРА

– Вы упомянули Грецию – даже несмотря на недавнюю высылку оттуда российских дипломатов за деятельность, не совместимую с их статусом?

 

– Согласна с вашим замечанием. Уточню, что наш рейтинг составлялся на основании данных, имевшихся на конец мая. Скандал в Греции произошел позднее, уже летом. Мы намерены сделать это наше исследование ежегодным, так что в следующем выпуске, конечно, учтем и это.

– Вы до сих пор говорили несколько абстрактно об "угрозах". Какого именно рода деятельность, связанная с Россией, имеется в виду?

– Инструментов, используемых нынешними российскими властями для усиления своего влияния в Европе, несколько. Надо отметить, что они хорошо подбирают эти инструменты в зависимости от специфики конкретной страны или региона.

Скажем, в Центральной и Восточной Европе используются определенные связи, наработанные еще в советский период. Речь идет, с одной стороны, об активизации работы российских спецслужб в ряде стран, с другой – о механизмах информационно-пропагандистской войны. Есть как официальные, так и неофициальные каналы, которые занимаются информационной манипуляцией.

К первым можно отнести телевидение RT или информационное агентство Sputnik, имеющее множество версий на разных европейских языках. Ко вторым – множество прежде всего интернет-изданий с неясным финансированием, распространяющих выдержанную в прокремлевском духе информацию.

Другой уровень – уже широко известное "нестандартное" взаимодействие Москвы с некоторыми европейскими политическими силами и их лидерами. Тут речь может идти о сотрудничестве финансовом, как в случае с Национальным фронтом во Франции пару лет назад, или чисто идеологическом, а также об информационной поддержке.

Активно поддерживаются Москвой прежде всего радикальные политические движения. Пример из нашей страны – Чехии: особенно прочные контакты с Россией установили представители Коммунистической партии и "Союза за прямую демократию" (представленная в чешском парламенте радикально националистическая, евроскептическая и антимигрантская партия. – прим.). Многие из них ездили, скажем, в Крым в качестве наблюдателей на выборы или на различные конференции.

 

Ну и, конечно, экономические операции с политическим подтекстом. Упомяну два проекта в области атомной энергетики: соглашение между властями Венгрии и Росатомом о строительстве новых реакторов АЭС "Пакш-2" и попытки заключить аналогичную сделку в Чехии, по АЭС в Темелине.

Такие вещи трудно воспринимать в чисто экономическом контексте: за ними стоят и политические интересы, особенно когда речь идет об отраслях, связанных с безопасностью, как атомная энергетика. Общая же цель нынешней кремлевской политики в Европе – дискредитация существующих политических институтов, подрыв доверия к демократической системе, "традиционным" СМИ, и в конечном итоге – ослабление европейских стран.

– Тут можно возразить: каждая крупная держава стремится к усилению своего влияния, прежде всего в соседних странах – политического, экономического, культурного.

Почему подобное стремление со стороны России следует, судя по вашим словам, считать непременно опасным? Чем, скажем, реконструкция АЭС в Темелине, если этот подряд получит Росатом, угрожает чешской демократии?

– Конечно, нет ничего плохого в стремлении как-то пропагандировать свою страну и отстаивать ее интересы. В данном случае разница, однако, в том, что целью является нанесение ущерба интересам других стран и их ослабление. Для чего? Например, для агрессивных акций, как это случилось на Украине.

Проекты, подобные темелинскому, сложно считать чисто экономическими. Приобретая в других странах доступ к таким стратегическим отраслям, как атомная энергетика, Россия получает возможность плотнее привязывать эти страны к себе уже и в политическом плане. Например, через политиков, курирующих данные проекты, дающих "добро" на контракты такого рода.

На митингах правых популистов в Германии нередко можно увидеть российские флаги
Фото: AFP

– В эту субботу Владимир Путин едет в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Контакты западных лидеров с Кремлем в последнее время стали более интенсивными. Это, по вашему мнению, правильный подход? Как он сочетается с восприятием России как источника угроз в сфере безопасности, к которому призываете вы?

 

– Полностью избегать контактов с Кремлем политически нереально. Я думаю, важно, чтобы проблемы, о которых мы говорим, при этих контактах между Путиным и лидерами демократических стран не замалчивались.

Чтобы у российской стороны не возникало ощущения, что она может позволить себе всё что угодно, и ее действия не столкнутся с ответными мерами. Нужно, как мне кажется, дать понять, что условием нормального диалога с Россией является прекращение тех действий, которые она ведет в Европе в последние годы, – считает координатор проекта Kremlin Watch Вероника Вихова.


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