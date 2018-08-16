Белорусы, рванувшие на заработки, объяснили Лукашенко, почему уехали 16.08.2018, 21:24

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Фото с сайта tourradar.com

Все больше наших соотечественников ищет счастье за границей.

На совещании 14 августа по развитию Оршанского района Лукашенко озаботился проблемой выезда белорусов на заработки.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция), пишет «Салiдарнасць».

Читатели Сharter97.org объяснили Лукашенко, почему решили искать счастье за границей:

«А платить за работу не пробовал? Хотя о чем это я, какие зарплаты в концлагере?»

«Мизерненькие зарплаты у народа. Решить вопрос так: урезать все зарплаты чиновникам, силовикам и поделиться с народом».

«На первом месте должны быть достойные рабочие места. Но в нашем "карыте" это не возможно».

«Лукашенко, придет время когда ты останешься один на один с cобой».

«Интересно, человек хоть понимает, что во всем виноват конкретно он, а не его холопы, или для этого у него просто не хватает ума!?», - обратились к Лукашенко читатели Сharter97.org.