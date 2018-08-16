Гражданин Йемена пытался пересечь белорусскую границу с поддельным голландским паспортом 16.08.2018, 21:41

Путешественника сняли с поезда.

Брестские пограничники 15 августа во время проверки пассажиров поезда "Москва — Париж" обнаружили иностранца с подозрительным документом. Как сообщает пресс-служба Пограничного комитета, мужчина подал пограничникам паспорт гражданина Нидерландов с признаками полной подделки.

Путешественника ссадили с поезда. Позже у него нашли паспорт гражданина Йемена. Оказалось, что йеменец пытался выехать в Евросоюз по поддельному паспорту, чтобы там улучшить свою жизнь.

Кроме административного протокола за нарушение государственной границы на мужчину могут возбудить уголовное дело — за подделку и использование поддельных документов.