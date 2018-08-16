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100 дней одиночества

  • 16.08.2018, 22:16
Владимир Путин

Путин все с той же улыбкой спустя 18 лет выдает свое фирменное: «Она утонула».

Прошло 100 дней четвертого президентства Путина, пишет телеграм-канал СерпомПОМо

Бензин подорожал;

Рубль упал (с 62 рубль/доллар в  мае до 68 в августе);

НДС подняли с 18% до 20%, следом анонсирован рост цен на ЖКХ, продукты и т.п.

пенсионный возраст повышают (закон принят в 1 чтении; на 8 лет для женщин, на 5 для мужчин);

США усилили санкции против России;

Россия испортила отношения даже с дружественной Грецией и союзной Арменией

Было ли что-то хорошее? Да, конечно!

Российская сборная чудесным образом дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ по футболу;

Путин с глазу на глаз поговорил с Трампом в Хельсинки и подарил ему футбольный мяч!

Трамп вернулся с этим мячом в Америку и — ужесточил санкции. А буквально накануне встречи в Хельсинки американцы арестовали очередную русскую шпионку Марию Бутину, якобы имевшую отношение к вмешательству в выборы президента США 2016 года и связанную с высокопоставленными политиками РФ.

Осенью 2000 года, после гибели п/л «Курск» , пожара Останкинской башни и интервью «ху из мистер Путин» Ларри Кингу в ходу был такой анекдот :

Ларри Кинг — Путину:

 — Что случилось с вашей лодкой?

Путин с улыбкой:

 — Она утонула

Кинг — Путину:

— Что случилось с вашей башней?

Путин с улыбкой:

— Она сгорела

Ларри Кинг с ужасом:

— Что случилось с вашим президентом? Он умер?!

Путин здравствует и правит Россией до сих пор.

ейчас таких анекдотов никто не рассказывает. Экстремизмом признаются куда более невинные вещи, типа лайков и репостов в соцсетях. За которые по  всей стране сажают все больше и больше людей.

И пока единственная реакция на победные путинские 100 дней — падение его рейтинга.

В августе, согласно опросу ФОМ, за Путина на президентских выборах готовы были бы проголосовать 45% россиян. В мае, накануне инаугурации, — 64%. В марте 2018 года, по подсчетам ЦИК, за Путина отдали голоса 77,5% россиян, принявших участие в голосовании.

Потерять симпатии трети своих избирателей за три месяца — бесспорно, выдающееся достижение.

Но, судя по реакции президента, или вернее, отсутствию реакции на явное народное недовольство, его это не парит.

Путин все с той же улыбкой спустя 18 лет выдает свое фирменное : «Она утонула».


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