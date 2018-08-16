Экономист о «разносе» в Орше: Это приговор системе 3 16.08.2018, 22:37

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Сергей Чалый

Фото: tut.by

Мы совершили полный логический круг.

Известный экономист Сергей Чалый в своей передаче «Экономика на пальцах» разобрал совещание Лукашенко, на котором он устроил разнос чиновникам.

«Совещание показало, что если какие-то из поставленных целей достигаются, то только в ручном режиме. Получается, что мы совершили полной логический круг. Как кто-то шутил, что Лукашенко как настоящий мужчина должен оставить страну в том же состоянии, в котором получил. То есть, начинали с ручного режима, запуска заводов… Чем занимаешься сейчас? Тем же самым.

Лукашенко возмущался, что никто по Орше не возражал полтора-два года назад. А как вы себе представляете это возражение? Ну как? Сказать, Александр Григорьевич тратить 300.000 на одно рабочее место — это безумие?

На самом совещании вставала Кочанова и завершила свое выступление словами «как-то так». Я думаю, что всё то, что сейчас происходит, можно процитировать этими словами Кочановой «как-то так».

Для Лукашенко очень важно было особенно в этот момент, такой острый внутриполитический, продемонстрировать, что он в стране есть и он управляет ситуацией, а тут такой саботаж. У него прозвучала фраза о том, что в стране всё держится на авторитете, а вы его на глазах народа подрываете.

Благодаря этой фразе у нас появилась возможность представить себе мир, в котором живет Лукашенко. Это приговор всей этой системе, которая десятилетиями выстраивалась. Что в итоге всё заканчивается психологическим ощущением того, что если президент чуть-чуть отвернется или не дай Бог случится какой-то очередной фейк, то всё развалится. Вот его представление».