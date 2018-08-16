В США открыли скульптуру героя комиксов, которую создал белорус 16.08.2018, 22:56

Скульптуру Арчи Эндрюса открывали дети художника Боба Монтаны

Фото: Том Колдуэлл, Laconia Daily Sun

Жители городка Мередит оценили мастерство Валерия Могучего.

В городе Мередит штата Нью-Гэмпшир 9 августа открыли статую героя комиксов Арчи Эндрюса, которую изготовил белорусский скульптор Валерий Могучий, пишет «Беларусь и мир».

Произошло это в местном общественном парке в рамках празднования 250-летия данного населенного пункта, сообщают американские СМИ.

Покрывало с фигуры подростка, сидящего на скамейке, в торжественной обстановке сорвали дети художника Боба Монтаны, который жил в Мередите и в 1941 году придумал образ Арчи.

Комикс затем печатался на страницах сотен газет, стал основой для радиошоу, телесериалов, мультфильмов, кинофильмов и стал частью американской истории и культуры.

Как рассказала на церемонии открытия дочь Монтаны Линн, художник не любил публичности и отдавал право быть известным самому Арчи Эндрюсу.

Линн воздала должное мастерству Валерия Могучего, отметив, что тот сумел аутентично увековечить создание ее отца, привнеся при этом частичку своего авторского видения.

Валерий Могучий родился в 1959 году в деревне Ковердяки под Брестом. В 1988-м окончил факультет скульптуры Белорусской академии искусств в Минске, а затем жил и работал в Витебске.

Сейчас белорус живет в американском городе Вифлеем, штат Нью-Гэмпшир, и работает в местном центре современных искусств. Заказ на изготовление Арчи он получил, выиграв конкурс.