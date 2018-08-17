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Три истории о дефолте

  • 17.08.2018, 7:49
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Фото: ТАСС / Чохонелидзе Ираклий

«Черный понедельник» российской экономики.

17 августа 1998 года в России случилось крупнейшее экономическое потрясение: Москва объявила частичный дефолт по своим обязательствам, за ним последовала девальвация и падение финансовых рынков. Русская служба Би-би-си пообщалась с участниками тех событий и теми, кто почувствовал на себе решения властей.

Глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов в то время занимал пост министра финансов и участвовал принятии решения о дефолте.

Наталья Морозова в 1998 была заместителем директора магазина и видела, как россияне сметали с полок продукты и другие товары.

А геолог Вера Игнатова потеряла деньги, которые копила в месте со своей мамой на сберегательном вкладе.

Спустя 20 лет каждый из них рассказал Би-би-си о том, как пережил "черный понедельник" российской экономики.


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