Названы самые полезные варианты утреннего кофе 17.08.2018, 8:12

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Кофе - всему голова, или несколько причин начать пить кофе по утрам.

Оказывается, что снизить риск развития гепатоцеллюлярного рака печени поможет даже кофе без кофеина, пишет humor.fm.

К такому выводу пришил исследователи из Саутгемптонского, а также из Эдинбургского университетов. Они изучили данные 26 ранее проведенных исследований, в которых суммарно приняли участие свыше 2 000 000 человек.

Примечательно, что количество выпитых чашек влияло на вероятность развития рака. По сравнению с людьми, которые не пили кофе, у тех, кто выпивал по одной чашке в день, риск развития рака был на 20% ниже. У тех, кто потреблял по две чашки в день, риск был ещё ниже: 35%, а те люди, которые выпивали по пять чашек, риск снижался вдвое. Защитный эффект кофе без кофеина менее выражен, но также присутствует.

"Считаю, что кофе обладает целым рядом преимуществ для здоровья людей, и эти последние данные свидетельствуют о том, что кофе способно оказать значительное влияние на риск развития рака печени, – утверждает один из авторов работы Оливер Кеннеди. – Мы не предлагаем всем сразу начинать пить по пять чашек кофе ежедневно. Следует провести дополнительные исследования. Также есть противопоказания. Не стоит употреблять кофе беременным".

Отметим, что гепатоцеллюлярный рак является самым распространенным онкологическим заболеванием печени (порядка 87%). Он поражает эпителиальные клетки печеночной дольки. Ежегодно гепатоцеллюлярный рак выявляют у 600 000 человек.

Чёрный кофе защищает зубы от кариеса

Учёные из Бразилии доказали, что полифенолы, которые содержатся в кофейных зернах, уничтожают бактерии, ответственные за кариес.

Однако чтобы полифенолы справились с бактериями, кофе следует пить без молока и без сахара. Исследование проводилось учёными из Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Кофейные полифенолы планируется выделить и использовать в качестве дополнительного компонента в зубной пасте.

Кофе по-итальянски снизил риск рака простаты

Итальянские онкологи пришли к неожиданному выводу: кофейные напитки снижают риск развития рака простаты.

Оказывается, что кофеин относится к фенольным соединениям с вероятными противоопухолевыми эффектами.

Учёные из Института здравоохранения Италии, Университета Инсубрия и некоторых других учреждений провели метаанализ промежуточных результатов исследований Moli-sani.

Около 33% здоровых итальянцев выпивали более трех чашек ежедневно, а среднее значение в их случае составило 163 ± 110 граммов против 133 ± 95 граммов у пациентов. При этом высокий уровень кофеина снижал риск рака простаты на 53%.

В ходе экспериментов выяснилось, что кофеин оказывает дозозависимый ингибирующий эффект на раковые клетки. Вероятнее всего, кофеин нарушает репарацию ДНК опухолевых клеток.

Кофеин также поможет защититься от болезни Альцгеймера

Ученые из Института научной информации о кофе пришли к выводу, что умеренное потребление кофе предотвращает риск появления болезни Альцгеймера.

Учёные выяснили, что употребление кофе на 20% снижает риск развития этой болезни в старости. Кофеин предотвращает формирование нейрофибрилярных клубков и амилоидных бляшек в мозгу.

Эксперимент продолжался в течение 4 лет. Риск развития болезни снижается, если ежедневно выпивать от 3 до 5 чашек кофе.

Кофе также способен защитить печень от алкоголя

Учёные из Стэндфордского университета пришли к выводу, что всего одна чашка кофе в день способна снизить риск повреждения продуктами распада этилового спирта. Примечательно, что перед большими дозами алкоголя кофе бессилен.

Учёные проанализировали данные, которые были предоставлены 430 000 участниками исследований. Оказывается, что те, кто ежедневно выпивают по 2 чашки кофе, болеют циррозом печени на 44% реже, а те, кто выпивают по 4 чашки, – на целых 65%.