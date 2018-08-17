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Раздел Каспийского моря: начнет ли Путин новую войну

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  • 17.08.2018, 8:27
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Договор пяти государств будет нарушен.

На выходных Россия договорилась со странами так называемой каспийской пятерки, в которую также входят Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, о принципах раздела Каспийского моря. Но основной вопрос – кому достанется большая часть месторождений нефти и природного газа – так и остался без ответа. О том, может ли Россия ради природных богатств пойти на конфронтацию со странами региона, свое мнение "Апострофу" высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский:

- Думаю, что результатом договоренностей стал, скорее, рабочий документ, который означает, что часть проблем решили, а часть осталась. Но, неверное, он был обоюдовыгодным, хотя в таких случаях всегда кто-то выигрывает больше, кто-то меньше.

Почти 50 миллиардов баррелей нефти в Каспийском регионе [по оценкам Службы энергетической информации США] – это по нынешним ценам примерно 3,5 триллиона долларов. Это не Донбасс какой-нибудь и не Крым паршивый. Это с одной стороны.

С другой стороны, в обозримой перспективе никаких возможностей для военных столкновений я тут не вижу совершенно. Потому что решает в политике не экономический расчет, не деньги, вопреки популярному в Украине и не только мнению. Если бы за всем были деньги, то Россия и шагу бы не ступила в идиотский Крым, который и даром не нужен, и очень дорого стоит, а вместе с американцами с двух сторон раздавила бы Иран. Это если бы деньги решали. Ведь понятно, что захватить дно Каспийского моря – это огромные деньги, а влезть во всякие нищие области в Украине – это потратить уйму денег и заработать уйму неприятностей.

Однако происходит все ровно наоборот: Россия поддерживает Иран против американцев и тратит деньги в Украине. Совершенно очевидный чисто экономический расчет в данном случае не работает и в обозримой перспективе работать не будет. Россия в ближайшие годы не будет портить отношения со странами Каспийского региона и уж тем более не пойдет с ними ни на какие военные столкновения. А уж с Ираном – в самую последнюю очередь.

Россия, во всяком случае пока Путин у власти, не пойдет на сделку с Америкой против Ирана. Естественно, Россия будет стопроцентно поддерживать международное ядерное соглашение с Ираном – это многократно заявленная официальная позиция России, которая не изменится. Она может только стать более жесткой.

Как известно, Россия в этом деле не одинока. Так же яростно, как эту сделку отрицает Америка, ее отстаивает весь Евросоюз. Честно говоря, причины этих безумных страстей мне непонятны – ни с той, ни с другой стороны. Позиция России же тут совершенно очевидна: американцы своей политикой толкают РФ к максимальному сближению с Ираном. Что, собственно говоря, и происходит. А если отношения с Америкой окончательно испортятся, то, я думаю, полетит в топку словесное и неопределенное, хотя важное, соглашение по Сирии. Суть этого соглашения с Израилем и США сводится к тому, что Россия помогает создать пояс безопасности у границ Сирии с Израилем, вокруг Голанских высот, и добивается, чтобы Иран оттуда вывел войска. Это решение на бумаге не прописано, но было объявлено на той самой скандальной встрече Путина с Трампом.

Пока у России есть хоть какие-то надежды на сохранение отношений с американцами, я думаю, что Путин этой линии будет более или менее придерживаться. Если же отношения с американцами окончательно полетят в тартарары – допустим, США введут санкции о запрете для России производить расчеты в долларах – я думаю, что Путин пошлет к черту все эти соглашения и будет активно и в лоб сотрудничать с Ираном в Сирии, со всеми вытекающими последствиями. Пока что этого нет.


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