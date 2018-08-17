«Санацию» бывшей компании бизнесмена Аверьянова продлили еще на год 17.08.2018, 8:31

Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

Государство не может найти новых собственников для «Ростэм».

Санация компании «Ростэм», учредителем которой является скрывшийся за границей бизнесмен Юрий Аверьянов, продлена еще на год. Санаторы не смогли найти новых владельцев на ее имущество, чтобы удовлетворить претензии кредиторов, пишет ej.by.

Как сообщается на портале Единого государственного реестра сведений о банкротстве, по решению Экономического суда города Минска и с согласия кредиторов «Ростэма» срок санации компании продлен до 28 июня 2019 года.

Производство об экономической несостоятельности одного из активов бизнесмена Юрия Аверьянова было начато по заявлению его крупнейшего кредитора «Банка ВТБ» (Беларусь) в начале 2016 года. В том же году Экономическим судом Минска было принято решение запустить процедуру банкротства, предусматривающую санацию должника в течение двух лет – с июня 2016 по июнь 2018 года.

В ее рамках управляющей компанией было проведено несколько торгов по продаже «комплекса имущества» «Ростэма» - имущественных прав на 100% доли в ООО «Агрофирма «Илья», расположенного в Вилейском районе, и ООО «Дримлэнд», управляющего сегодня развлекательным комплексом Dreamland на улице Орловской. За сельхозпредприятие устроители торгов ставили начальную цену в 6,74 млн рублей, за аквапарк – 29, 186 млн рублей.

В случае успешности торгов находились бы и средства на погашение долгов перед кредиторами, и появлялись бы новые собственники у этих предприятий. Однако все попытки оказались тщетны- последние торги состоялись 30 марта 2018 года и закончились тем, что на них не было подано ни одной заявки ни по «Илье», ни по «Дримлэнду».

В январе 2018 году TUT.BY подтвердили в Генеральной прокуратуре информацию о задержании в Берлине бывшего владельца компаний «Ростэм» и «Торговый Мир – Кольцо» Юрия Аверьянова. Бизнесмен вынужден был покинуть Беларусь в 2015 году в разгар войны со своими кредиторами, через некоторое в отношении Юрия Аверьянова было возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов, и он был объявлен в международный розыск.

Второй актив Юрия Аверьянова компания «Торговый Мир-Кольцо» ( авторынок в Малиновке и пр.) в начале этого года была признана банкротом и в ее отношении начато ликвидационное производство, которое, по решению суда, должно быть завершено в феврале 2019 года.