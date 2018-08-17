Пентагон: Китай отрабатывает военный удар по США 1 17.08.2018, 8:41

Китайские военные стали проводить больше тренировок с бомбардировщиками.

По данным Пентагона, Китай активно занимается разработкой своих дальних бомбардировщиков и готовит пилотов к миссиям, цель которых - США.

Об этом говорится в докладе американского оборонного ведомства о Вооруженных силах Китая.

В документе говорится, что за последние три года китайская Народно-освободительная армия резко расширила надводные операции своих бомбардировщиков, "получая опыт на критически важных морских участках, и, скорее всего, отрабатывает удары по США и целям союзников".

По оценкам американских военных, нынешние военные возможности Китая позволяют ему нанести удар по острову Гуам.

В докладе также отмечается, что Пекин работает над ядерным вооружением для бомбардировщиков.

"Использование и внедрение ядерных бомбардировщиков впервые обеспечит Китай ядерной "триадой" - системами удара на земле, в море и в воздухе", подчеркнули в Пентагоне.

Кроме того, по данным Минобороны США, Китай разрабатывает новый сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик, который могут ввести в эксплуатацию в ближайшее десятилетие.

В Пентагоне связывают наращивание военных возможностей Китая с попытками "подать сигнал" другим странам и не допустить объявления независимости Тайванем.