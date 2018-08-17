закрыть
17 августа 2018, пятница, 9:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пентагон: Китай отрабатывает военный удар по США

1
  • 17.08.2018, 8:41

Китайские военные стали проводить больше тренировок с бомбардировщиками.

По данным Пентагона, Китай активно занимается разработкой своих дальних бомбардировщиков и готовит пилотов к миссиям, цель которых - США.

Об этом говорится в докладе американского оборонного ведомства о Вооруженных силах Китая.

В документе говорится, что за последние три года китайская Народно-освободительная армия резко расширила надводные операции своих бомбардировщиков, "получая опыт на критически важных морских участках, и, скорее всего, отрабатывает удары по США и целям союзников".

По оценкам американских военных, нынешние военные возможности Китая позволяют ему нанести удар по острову Гуам.

В докладе также отмечается, что Пекин работает над ядерным вооружением для бомбардировщиков.

"Использование и внедрение ядерных бомбардировщиков впервые обеспечит Китай ядерной "триадой" - системами удара на земле, в море и в воздухе", подчеркнули в Пентагоне.

Кроме того, по данным Минобороны США, Китай разрабатывает новый сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик, который могут ввести в эксплуатацию в ближайшее десятилетие.

В Пентагоне связывают наращивание военных возможностей Китая с попытками "подать сигнал" другим странам и не допустить объявления независимости Тайванем.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович