Облигации российского госзайма рекордно обесценились за пять лет 17.08.2018, 8:54

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Власти не смогли остановить обвал.

Ни стабилизация развивающихся рынков, ни попытки укрепления рубля не смогли остановить обвал на рынке государственного долга России, сообщает finanz.ru.

По итогам торгов в четверг индекс RGBI, отслеживающий стоимость долговых бумаг правительства РФ, потерял еще 0,3 пункта и обновил минимум с 28 февраля 2017 года - 134,59 пункта.

Облигации федерального займа дешевеют на Московской бирже 12 дней подряд, чего рынок не видел больше 5 лет. Лишь в марте 2013 года период безоткатного падения продолжался дольше - 13 сессий.

За 4 месяца, прошедших с момента, когда США снова запустили санкционный каток, поставив на грань дефолта "Русал" и пригрозив запретом на долларовые операции для госбанков, долгосрочные займы для Минфина стали дороже более чем на 1 процентный пункт: доходности длинных бумаг (с погашением с 2027 году или позже) в четверг превысили 8,5% годовых.

10-летние и 15-летние ОФЗ обесценились на 10% с начала года, цена 9-летних ОФЗ 26207 падала до 98,6% от номинала, оформив минимум с ноября 2016 года.

С рынка, по видимому, продолжают выходить нерезиденты, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: для крупных иностранных инвесторов принятие законопроекта о расширении санкций и запрете на покупки суверенного долга РФ стали базовым сценарием.

За апрель-июнь нерезиденты уже сбросили госбумаг на рекордные 370 млрд рублей и сократили свою долю до 1,5-летнего минимума. Российские банки присоединились к распродаже и вывели из ОФЗ 116 млрд рублей с начала года.

Провал рынка пришлось закрывать за счет пенсионных накоплений населения: НПФ выкупили госбумаг на 250 млрд рублей за второй квартал, еще 40 млрд добавили страховые компании.

Возможность занимать на рынке для Минфина сейчас под вопросом: "первичный рынок находится в полузакрытом состоянии", сообщает в обзоре Росбанк.

Провал на аукционе накануне подтвердил это: Минфин пытался пытался занять лишь 10 млрд рублей и предлагал один выпуск вместо традиционных двух, но продал бумаг только на 5,8 млрд рублей.

"Локальные инвесторы на текущих уровнях не готовы покупать большие объемы", говорит Порывай.

На рынок давит ожидания, что ЦБ вернется к практике повышения ключевой ставки, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: "Турция, санкции, торговые войны. Если по всем этим позициям к сентябрю будет дальнейшее ухудшение, то перед сентябрьским заседанием ЦБ будет стоять вопрос не повышать или не повышать, а повышать на 50 или сразу на 75 б.п.".

Вопрос о резком повышении ставки встанет, если закон о санкциях против госдолга будет принят в ближайшее время, добавляет Тремасов: это еще больше поднимет "стоимость заимствований для Минфина, что ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет", повысит издержки для экономики и "усугубит и без того стагнирующую ситуацию".

Выход нерезидентов спровоцирует обвал рубля до 75 за доллар, прогнозирует экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Под рублем "заложена бомба, и вопрос лишь в том, когда подожгут фитиль", добавляет он.