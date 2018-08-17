Сергей Гуренко: У «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач, штрафных и «Газпрома» 5 17.08.2018, 8:58

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Сергей Гуренко

Главный тренер минского «Динамо» - об игре в Петербурге.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко подвел итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Зенитом" (1:8 ДВ).

"Мы были готовы, что соперник поставит рослых игроков, будут бить на Дзюбу, бежать за спину. Мы старались прессинговать соперника с мячом, в первом тайме с этим справлялись более-менее. Во втором тайме и далее теряли мяч в простых ситуациях. Если бы мы вышли играть, как будто 0:0, то мы могли сыграть лучше и победить. Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счетом 4:0 дома.

Что тут говорить, конечно, футболисты "Зенита" выше классом. Я считаю, что наши вышедшие на замену футболисты должны были усилить игру, но мы играли крайне медленно. Может, не справились с давлением.

Если бы у меня был хороший рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет. Повторюсь, у "Зенита" был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и "Газпрома" (смеется). Спасибо за гостеприимство", — цитирует Гуренко championat.com.